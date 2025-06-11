柯敬賢支援實戰投打 對決大谷翔平直呼達成願望

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）美國職棒洛杉磯道奇隊台灣好手柯敬賢今天支援日籍球星大谷翔平的實戰投打練習，還與大谷翔平、道奇隊總教練羅伯茲開心合照，柯敬賢在個人社群媒體直呼，「一天達成願望！」

18歲的柯敬賢去年加盟洛杉磯道奇隊，今年迎來第一個完整美職球季，目前在道奇隊新人聯盟打拚。道奇隊大聯盟陣中的日籍二刀流球星大谷翔平，今天進行實戰投打練習（Live BP），球團找來11名小聯盟球員支援，其中就包括柯敬賢。

趁這次支援的機會，柯敬賢還與大谷翔平、道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）合影，柯敬賢也在個人社群媒體開心寫下，「一天達成願望！」

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柯敬賢目前在新人聯盟出賽27場，93打數敲出39支安打，包括11支二壘安打、1支三壘安打、2發全壘打，貢獻19分打點，打擊率達4成19、上壘率5成17、長打率0.624。

根據日本媒體「日刊體育」報導，大谷翔平今天進行第3次實戰投打練習，與11名小聯盟選手對戰，沒有被敲出安打，投出6次三振、1次保送，並在44球投球中，有13次讓打者揮空，直球搭配滑球取得效果，最快球速達96英里（約154.5公里）。（編輯：張雅淨）1140611