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柯敬賢陽春砲本季第2轟出爐 新人聯盟連5戰敲安

2025/6/3 13:06（6/3 13:33 更新）
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美職洛杉磯道奇隊野手柯敬賢（圖）本季第2轟出爐，3日在新人聯盟敲出陽春砲，單場3打數敲1安，賽後打擊率4成49。（中央社檔案照片）
美職洛杉磯道奇隊野手柯敬賢（圖）本季第2轟出爐，3日在新人聯盟敲出陽春砲，單場3打數敲1安，賽後打擊率4成49。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）旅美洛杉磯道奇隊野手柯敬賢本季第2轟出爐，今天在新人聯盟出賽敲出陽春砲，單場3打數敲1安，近期連5場出賽敲安，道奇隊終場以4比10不敵堪薩斯市皇家隊。

美國職棒新人聯盟賽事道奇隊今天與皇家隊交手，道奇隊陣中18歲台灣野手柯敬賢先發打1棒、守中外野，延續近期不錯的打擊手感。

柯敬賢1局下遭觸身球保送，靠著滾地球推進、投手犯規、高飛犧牲打跑回球隊第1分，3局下敲出一壘方向滾地球出局，5局下球隊3比7落後時，敲出左外野方向陽春砲。

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柯敬賢7局下敲出三壘方向滾地球出局，今天總計3打數敲出1轟，貢獻1分打點、有2得分，賽後打擊率4成49。

皇家隊今天團隊13安包括1發全壘打攻勢串聯，3局上攻下6分，5局上再添1分，9局上再拿3分、順利搶勝；道奇隊得分都在前5局，比賽後半段沒能再添分數吞敗。（編輯：張雅淨）1140603

柯敬賢
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