達比修有大谷翔平分屬師徒情同摯友 首爾「夢之9球」對決【書摘】

（中央社網站）目前效力於美國職棒大聯盟（MLB）教士隊的日籍投手達比修有，旅美十餘年、日美通算勝場203場，與野茂英雄並列日本投手史上第一。曾經是叛逆少年的達比修有，是球星大谷翔平心中的偶像。高中時期的大谷曾被稱為「陸奧之達比修」，兩人在日職先後入選同一個球團、住過同一間寢室，就連球衣背號都同是11號。兩人生涯首次對決出現在首爾，被日本媒體形容為「夢之9球對決」。

網路知名棒球作家張尤金，繼《天才的人間力，鈴木一朗：51則超越野球的人生智慧》《大谷翔平：天才二刀流挑戰不可能的傳奇全紀錄》等專書之後，把眼光放向另一位日本超級球星：達比修有。

達比修有的父親是伊朗人，混血兒身分讓他從小活在異樣的眼光之中，姓氏、外表讓他在校園被孤立，甚至曾對母親抱怨：「為什麼我的爸爸是外國人？」然而，當他站上投手丘，世界彷彿變得不同。棒球，成為他的避風港。他從被排擠的孩子，成長為少棒隊主力，鍛鍊出超越同齡的天賦與技術。他的志向很高：「我想成為全世界公認第一的投手，讓所有人第一個想到達比修。」

他做到了。他以極端的自律與科學化訓練，成為日職強投。轉戰MLB後，面對文化適應與技術挑戰，他鑽研打者擊球數據、解析自己每一顆球的轉速與軌跡，豐富多變的球種甚至成為球員間的「變化球教科書」。2023年世界棒球經典賽（WBC）日本隊總教練栗山英樹稱呼當時的日本隊為「達比修日本」，達比修有不只是投手，也是球隊的精神領袖。他主動指導年輕投手，分享變化球握法、訓練方式、心理調適技巧，甚至幫助隊友調整飲食與作息，他的目標不只是讓自己變強，而是讓整個日本棒球進步。

他成為後輩眼中的偶像，例如大谷翔平就說：「我從小就一直看著他（達比修），他是我最喜歡的投手，更是我的目標。」達比修有與大谷翔平在MLB第一次對決，成為傳奇的名場面。中央社取得授權，與您分享這段「夢之9球對決」看點。

達比修有大谷翔平分屬師徒、情同摯友的宿命對決

「不知怎地，還是帶了感情啊！」3局上半被大谷翔平打出右外野平飛安打後，投手丘上的達比修忍不住微笑。

他笑的是自己。

2024年3月20日，達比修擔任首爾海外開幕戰教士對道奇的先發投手。生涯第4度榮膺開幕戰先發重任，追平日本投手紀錄；大聯盟生涯第12個球季，追平野茂英雄並列日本投手最多；37歲又7個月的年紀，刷新日本投手在大聯盟「最年長開幕戰先發投手」的紀錄。

雖然包括這場比賽在內，達比修在大聯盟的4次開幕戰先發都無緣勝投，但他力撐3.2局無自責分，對大谷則是2打數1安打，維持了王牌與賢拜的尊嚴。

提到眾所矚目、與大谷的生涯首度投打對決，達比修在賽前宣示「這次是以敵人的身分對戰，不想摻雜私人情感，會將他當作一般打者來投」，然而以兩人深厚的情誼，談何容易？

1局上半，兩人初對決的第一球，達比修明顯用力過猛。「曾經一起訓練過，加上過去的種種交集，感覺不可思議。不過因為有投球計時器的限制，必須得投球，無法慢慢享受這個時刻。」達比修賽後受訪時這麼解釋。

「夢之9球對決」

達比修與大谷在1局上半就上演精彩絕倫的鬥智心理戰。無人出局一壘有跑者貝茲，輪到第2棒的大谷上場打擊，球數兩好一壞。一般情況是，投手以速球系球種攻內角，企圖製造雙殺，然而達比修卻反其道而行，投了一顆往左打者外角橫向移動、又帶有下墜尾勁的91.1英里變化球，讓大谷打成游擊區的平凡滾地球出局。

為什麼要投到外角給大谷打？原因是一壘有跑者，達比修預料大谷想往右半邊拉打，藉以推進跑者，因此他投了一顆看似速球、卻往外角橫移的變化球，最後的進壘點在左打者好球帶外緣，又帶有下墜尾勁。大谷看到速球被引誘出棒，等到發現這一球往外角逃走時已經來不及了。

至於這一球的球種也有玄機，大聯盟官網判定為「快速指叉球」，但有日本記者從球路軌跡研判，這一球更像是「快速指叉伸卡球」（splinker，快速指叉球splitter與伸卡球sinker的混合球種）。以球種繁多而聞名的達比修，或許過去嘗試過這種球路，但日媒認為以他賽前計畫的縝密程度，也不排除他是刻意為了這次對決而新練的球種，完全體現了大師級的投球智慧與技巧。

3局上半的第二次對決，則被球評鶴岡慎也評為「雙方對彼此相互認可」的打席。鶴岡分析，開幕戰前幾天，大谷才在與韓職球隊的熱身賽被偏高速球釣中，揮空三振，達比修肯定有將這個畫面記在心裡。兩好兩壞之後的對決，達比修刻意投了一顆外角偏高、94.7英里伸卡球，不過還是被大谷強拉到右外野形成強勁平飛安打，賽後達比修也忍不住稱讚「真的很厲害」。

圖為達比修有在IG分享首爾比賽期間的照片。（圖取自instagram.com/darvishsefat11）

雲端之上的「頭腦派」

這兩個打席共計9球，被日本媒體譽為「夢之9球對決」，大谷兩打數一安打看似占了優勢，事實上這9球充分展現了達比修身為賢拜的投球智慧。

在日本，相較於速球掛帥的「本格派」投手，擅長變化球、控球好的投手常被稱為「技巧派」。不過職棒生涯後期的達比修，則是超越前兩者、雲端之上的「頭腦派」。

回顧他在2023年6月達成大聯盟生涯百勝之後說了一段話：「即使擁有一種厲害的球路，也不代表能長期活躍；就算控球精準，也不一定能贏球。這場『貓捉老鼠』遊戲的節奏變得愈來愈快了。」

所謂「貓捉老鼠」，其實就是投打對戰。誰是貓？誰是老鼠？端看投打雙方的對戰而定。過去常有「某投手吃定某打者」、「某打者就是打不到誰的球」這種說法，不過隨著棒球數據與影像分析的風行草偃，投手與打者優劣勢易位的速度更快、頻率更高，這就是為什麼近年來達比修在球員休息室內總是拿著平板電腦分析影片、瀏覽數據的重要原因。

他與球探部門密切合作，對於對方打者是否傾向揮打第一球、不同進壘點的打擊能力、擅長與不擅長的球種逐一剖析，然後製作比賽計畫；他還利用影片確認對手的打擊特性，再決定要用速球、卡特球、快速指叉球、滑球、曲球等不同球種攻擊對方的弱點。

放眼全大聯盟，像他這樣擁有超過10種球路，還能結合強大數據與影片分析能力的投手，絕對是獨一無二的。「能在比賽中化身為不同類型的投手，正是我最大的優勢。」他坦言。

一個鮮為人知的小故事：日本武士隊在2023年WBC經典賽奪冠的幕後功臣——日本運動數據公司「數據體育場」（Data Stadium Inc.）的分析師，即便他們是棒球數據分析的頂級專家，卻對達比修佩服得五體投地。成員之一的佐藤優太回憶說：「對韓國賽前的投捕會議上，達比修投手坐在一旁，一邊用平板電腦查看數據，一邊分析對戰選手的狀況，我能感受到他和我們是不同的水準。不管是數據的解讀能力、運用方式，以及要從哪裡查找什麼樣的數據等，這些似乎已深植於日常，成為他從習慣中培養出來的技能。看到這一幕，我意識到自己必須做好準備，才能妥善且精準地回答選手的問題。」

這個世代最具代表性的「名勝負」

回到這場比賽。與大谷的對戰過程中，達比修找回了久違的投打對決樂趣。過去在日職時期，他與西武的中村剛也等強打經常有完全燃燒鬥志的投打對戰。但在大聯盟，因為很少有機會與同一名打者頻繁交手，不知不覺間，與特定球隊的對抗意識變得更加強烈（例如道奇）。正因如此，達比修才會在賽後說：「大谷君的到來，讓我回想起日本的時光，重新體會個人對決的樂趣，感受到非常強烈的動力。」

至於對達比修與大谷「生涯初對決」感觸特別深的有兩人。一是2023年WBC經典賽擔任兩人監督的栗山英樹：「看到這兩人成為比賽的核心，光是這一點就讓我非常開心，內心充滿感謝。」「達比修縝密思考各種策略，展現想要壓制大谷的決心，從他的表情可以感受到強烈的緊張感。看到這一幕，讓我覺得既興奮又有趣。」

另一位則是達比修在2009年WBC經典賽的隊友松坂大輔，當天他就坐在本壘護網後方的記者席。松坂形容「達比修大谷」是最新的「名勝負」，可不是嗎？

日本人把經典的對決組合稱為「名勝負」，就是將投打對決以格鬥技的方式呈現，進而闡述武士道精神。從上古神獸時代的「澤村榮治vs貝比魯斯」，到昭和時代的「長嶋茂雄vs村山實」、「江夏豐vs王貞治」、「江川卓vs掛布雅之」，再到平成時代的「野茂英雄vs清原和博」、「松坂大輔vs鈴木一朗」，幾乎都是各個年代的縮影。

時至今日，在這個頂尖日職球星渡海挑戰的「大航海時代」，大聯盟、甚至WBC經典賽已然成為最新的「名勝負」舞臺。包括2023年WBC經典賽決賽大谷對麥可．楚奧特（Mike Trout）的再見三振，乃至於2024年大聯盟首爾開幕戰的達比修、大谷生涯初對決，必將成為數十年後球迷傳頌的經典。

正如松坂所言，他在現役時期非常享受與打者的一對一對決，每當對上一朗、清原、中村紀洋……總會讓他全力以赴地投球，全心享受這場較量。如今，21世紀最偉大的日本投手達比修，對上大聯盟頭號球星大谷，兩人背負同分區宿敵球隊的宿命，這種「彼此都不想輸給對方」的鬥志，透過電視螢幕都能感染球迷，絕對是這個世代最具代表性的「名勝負」。

大谷翔平（圖）與達比修有不只在日職先後入選同一個球團、住過同一間寢室，就連球衣背號都是11號，兩人還曾相約大聯盟見。（美聯社）

漫畫都畫不出來的劇情

兩人的故事要從2013年1月9日、大谷住進日本火腿球團「勇翔寮」宿舍404號室開始說起。這是達比修曾經的寢室，被暱稱為「達爾部屋」，一直到大谷入住的前一年2月，已經赴美的達比修仍有行李寄放在此。也因達比修與大谷先後在日職與大聯盟大放異彩，讓404號室就此成為全日職最有名的「出世部屋」。

大谷曾說達比修是他最喜歡的投手。當年那個一邊看YouTube、一邊從窗戶玻璃倒影模仿達比修投球姿勢的「野球少年」，形容達比修吸引他的地方是「一種投手的氛圍，覺得很有氣勢、很帥氣」。

同樣是身材修長的本格派投手，大谷在花卷東高校時期被媒體冠上「陸奧之達比修」的稱號。他與「元祖達比修」不只在日職先後入選同一個球團、住過同一間寢室，就連球衣背號都是11號，兩人還曾相約大聯盟見。

2018年，兩人實現了對彼此的承諾，一同站上世界最高的棒球舞臺。而在大聯盟生涯第2872個打席，大谷終於迎來與賢拜生涯初對決的機會。

是不是又一個「漫畫都不敢畫的劇情」（笑）。

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事實上大谷何嘗不是同樣的心情？他在賽前官方記者會表達自己從小對達比修的仰慕：「我從小就一直看著他，他是我最喜歡的投手，更是我的目標。不只在WBC有機會一同作戰，在這之前他更是對我照顧有加。我個人非常期待這次的對決，因為我們從未對戰過，所以這對我來說格外有意義。」

賽後記者會上，大谷的舊情拳拳之意，更是難以自已：「他每一球都傾注全力，投得精彩極了。雖然兩次打擊都被逼到絕境，但總算勉強打出一支安打，真是太好了。」「我其實很想在上場打擊時向他點頭致意，但因為有投球時間的限制，只好等到上壘後再和他打招呼了。」（書摘由時報出版授權；編輯：郭諭儒）1140521