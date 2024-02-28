陽岱鋼曾嘗試二刀流1個月 投手教練是達比修有

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）陽岱鋼2022年闖蕩美職獨立聯盟，曾客串登板投球過，不過他今天表示，當時並不是投好玩的，甚至花了1個月時間進行「二刀流」訓練，且前隊友達比修有還隔空擔任投手教練。

37歲的陽岱鋼從2006年開始效力日職火腿鬥士隊，2017年轉戰讀賣巨人隊，不過合約到期之後選擇離隊，到美國獨立聯盟挑戰，今年加盟日職二軍新球隊Oisix新潟Albirex隊、重返日本球界。

陽岱鋼今天以一頭金髮現身返台記者會，談到去美國闖蕩的心路歷程，他表示，「其實在我25歲那年，就想說10年後我要去國外看一些不一樣的環境和棒球，剛好機會就在我35歲那年、在巨人的最後一年，就有這個機會往美國去看不一樣的棒球，也學到很多東西。」

陽岱鋼曾在2022年球季時登板投球，另類解鎖「投打二刀流」成就。今天談到這段經歷，陽岱鋼笑說：「這真的是我的目標，回到日職的話我想再去投。」陽岱鋼指出，那次登板投球並不是投好玩的，投球之後才發現投手辛苦的地方。

陽岱鋼透露，那次登板投球後甚至花了1個月時間去練投，且他的第一個投手教練是美職教士隊球星、前隊友達比修有，「我問他投手要做什麼重量訓練，他就說我的臂力好，專注在哪一部分就好。」

不過陽岱鋼大嘆二刀流真的不容易，「要去做投手訓練、又要打擊，那一個月真的是消耗了我3個月的體力，我終於知道二刀流多麼辛苦了，不容易。」

除了曾在美國獨立聯盟打球，陽岱鋼在2022年底效力過澳洲職棒球隊，這也讓他有更多不同體驗。

陽岱鋼指出，當時澳職隊友們的本職工作大部分都不是職棒，「有的是開貨車，還有國中老師，每次看到他先發都是星期六、日，之後才知道他星期一到五在學校教課，甚至這位選手也是國家隊投手，他們對棒球非常熱愛，很敬佩。」（編輯：李亨山）1130228