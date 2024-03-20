MLB首爾開幕戰大谷翔平敲2安1打點 道奇5比2擊敗教士

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（中央社首爾20日綜合外電報導）日籍巨星大谷翔平今天在大聯盟首爾開幕戰貢獻2支安打及1分打點，加上道奇隊在8局上攻下4分大局，後來居上，終場道奇5比2擒服教士隊，拿下海外開幕戰勝利。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇與聖地牙哥教士，今明兩天在韓國首爾高尺天空巨蛋（Gocheok Sky Dome）進行海外開幕系列戰。這不但是大聯盟在2019年日本東京巨蛋海外開幕賽後，首次重返亞洲舉辦例行賽，也是大聯盟史上第一次在韓國進行正式比賽。

這場比賽由曾效力道奇與教士，在大聯盟拚戰17年累積124勝的韓國巨投朴贊浩擔任開球嘉賓，他穿著代表出賽兩隊的「教奇隊」（Padgers）球衣登板開球，接捕的是教士隊韓籍球星金河成，象徵新舊傳承。

這場比賽教士推出日籍強投強投達比修有先發上陣，道奇則由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）率先登板。

韓國巨投朴贊浩擔任開球嘉賓，他穿著代表出賽兩隊的「教奇隊」球衣登板開球。（韓聯社）

大谷翔平3局上兩出局後擊出右外野平飛一壘安打，並盜上二壘，不過達比修有在滿壘狀態K掉蒙西（Max Muncy），化解失分危機。下半局教士火力串聯一口氣先敲3支安打，由韋德（Tyler Wade）攻下這場海外賽的第1分。

大谷翔平（後）3局上從達比修有（前）手中敲出安打。（共同社）

4局上道奇不甘示弱，海華德（Jayson Heyward）的右外野高飛犧牲打扳平比數。

4下教士靠著兩次保送、1支一壘安打與滾地球擠回1分，以2比1再度超前。

教士投手在8局上產生亂流，道奇一開始就無人出局攻占滿壘，接著在包括大谷翔平1分打點在內的3支一壘安打，以及教士投手送出2保送與野手失誤下，道奇一口氣進帳4分，反以5比2逆轉戰局，並領先至結束。

達比修有主投3.2局72球被敲2安失1分，無責任失分，無關勝負。大谷翔平5打數2安打，打擊率4成，他與達比修有首度在大聯盟投打對決，總共遭遇2次，首打席大谷擊成內野滾地，第二次則敲出右邊方向一壘安打，可算平分秋色。

教士隊韓籍游擊手金河成3打數無安打，獲得一次保送。

兩隊明天繼續在高尺天空巨蛋進行第2場廝殺，道奇預計派出本季加盟的日籍強投山本由伸先發，對上教士投手馬斯葛羅夫（Joe Musgrove）。（譯者：徐崇哲）1130320

大谷翔平與一壘指導教練碰頭盔慶祝。（共同社）