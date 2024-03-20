MLB首爾開幕戰在即 台媒行李放高尺巨蛋外被誤認可疑物

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（中央社首爾20日綜合外電報導）韓方今天上午得知MLB首爾開幕戰接獲炸彈威脅後已在追查，而作為賽場的高尺天空巨蛋，前方階梯今天下午發生插曲。日媒指出，有台媒的行李被誤認成可疑物，現場一度被封鎖。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇與聖地牙哥教士，今明兩天將在韓國首爾高尺天空巨蛋（Gocheok Sky Dome）進行開幕系列戰。

韓聯社報導，警方表示，今天上午6時左右接獲韓國駐加拿大溫哥華總領事館職員報案，得知有一封電子郵件威脅將在教士與道奇於首爾比賽期間引爆一枚炸彈，傷害日本二刀流球星大谷翔平等球員。

警方正追查寄件人，並計劃部署30名突擊隊員和120人搜查高尺天空巨蛋。

日本「日刊體育」報導，今天下午1時左右，有物主不明的行李被放在高尺天空巨蛋前的階梯，韓國警方因此拉起黃色封鎖線警戒，呼籲周遭的人離開。

經過約2分鐘左右，有一名台灣女記者折返巨蛋前的階梯，宣稱行李是她的，並打開行李給警方看裡面的物品。警方確認完畢後隨即解除封鎖。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130320