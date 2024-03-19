更多編輯台推薦新聞：
輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人
科技

輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血
政治

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平1/300
首頁 / 運動

道奇隊韓國行 盼大谷效應吸引更多球迷

2024/3/19 20:09（3/19 21:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平。（共同社）
洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊希望藉簽下大谷翔平「把日本塗成（象徵道奇隊的）藍色」，本週他們在韓國遇到的反應，看來也成功吸引了亞洲其他國家的球迷。

法新社報導，道奇20、21日將與聖地牙哥教士在韓國首爾進行開幕戰。

被比喻為「現代貝比魯斯（Babe Ruth）」的大谷翔平毫無疑問是最具吸引力的球星，道奇隊去年12月與他簽下一份為期10年、價值7億美元的合約。

道奇隊有志成為日本最受歡迎的大聯盟球隊。而總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，道奇隊永遠歡迎更多的支持者，現在連在首爾周圍都能看到道奇隊的帽子，令人高興。

羅伯茲說：「我無法想像現在日本各地有多少頂道奇隊的球帽。」

「這是一個激動人心的時刻，不僅對洛杉磯和MLB來說，而且對全世界來說都是如此。」

大谷翔平是日本的「民族英雄」和巨大驕傲，尤其在去年帶領日本贏得世界棒球經典賽後更是如此。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1130319

#MLB
#大谷翔平
#世界棒球經典賽
#道奇
#洛杉磯道奇隊
#道奇隊
延伸閱讀
道奇隊抵韓大谷翔平新婚妻同行 球迷熱情接機大谷翔平打韓國賽不忘觀光 妻首次愛相隨觀賽大谷翔平穿道奇球衣首秀 熱身賽第一場就開轟大聯盟韓國賽在即 美主播回憶疫情期間轉播KBO
大谷翔平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
返美後將進行傳球練習 大谷翔平有機會下場守備
172.30.142.44