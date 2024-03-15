更多編輯台推薦新聞：
打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平
首頁 / 運動

大谷愛妻曾來台比賽 世大運日本女籃奪銀成員

2024/3/15 13:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平今天在IG發布合照，揭身旁妻子身分為前女籃球員田中真美子。日媒報導田中2017年曾來台參加世大運會，是日本女籃奪銀成員。

日本週刊雜誌「星期五」（FRIDAY）報導，27歲的田中真美子從初中、高中、大學到出社會後，一直活躍籃壇。

她就讀於早稻田大學三年級時，代表日本隊參加2017年台北世界大學運動會，雖然決賽78比85不敵澳洲，仍為球隊贏得50年來的世大運首枚女籃銀牌，可惜之後與東京奧運女籃國家隊緣慳一面。

田中在球場外的表現，也讓早稻田大學的前輩留下深刻印象。

一名早大的前輩回憶田中真美子大一時期「剛加入球隊時有各種雜務要做，但從不抱怨，不僅主動幫忙搬重物，還大聲為隊友加油打氣及協助前輩，態度讓人留下了深刻印象」。

有田中真美子的前輩說：「不知為何，早稻田的中鋒一直以來都有『美女齊聚』的評價，田中也是其中之一。她是個沉著冷靜、身負比賽輸贏的關鍵人物。此外，她善於與前輩、同事和後輩溝通，是那種不動聲色地照顧身旁的人」。

前輩也評價田中在課業上的表現「她的成績雖然不是特別優秀，但聽說她對教練養成等課程很感興趣，並積極旁聽」。

田中真美子的哥哥田中真一也是運動員，現效力於日本橄欖球頂級聯賽（Japan Rugby League One）黑公羊東京（Black Rams Tokyo）隊。

大谷2月底公布已婚喜訊後，田中真一面對媒體詢問大谷是否為妹夫時儘管避而不談，但在跟朋友聊天時心情似乎相當開心。

路透社報導，田中曾效力於日本女籃聯賽富士通紅浪隊（Fujitsu Red Wave），球隊官網稱她於2023年退役，在退役聲明中表示「我在這支球隊待了4年，酸甜苦辣回憶滿滿。但無論如何，每一秒都是寶貴且令人驚喜的歷程」。

洛杉磯道奇3月20日與21日將在首爾，與聖地牙哥教士舉行開幕系列賽。大谷已搭機前往韓國。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦璀）1130315

大谷翔平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.219