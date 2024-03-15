大谷翔平愛妻身分保密到家 與前女籃球員合照洩端倪

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（中央社台北15日綜合外電報導）MLB洛杉磯道奇日籍名將大谷翔平為了接下來的海外開幕戰，搭機飛往韓國首爾，他在IG限時動態貼出行前合照，緊靠身旁的就是外界盛傳為大谷愛妻的日本前女籃球員田中真美子。

大谷翔平雖已公布結婚喜訊，但全世界對大谷太太所知不多，唯一的答案為「一般日本女性」。大谷貼出合照後，掌握道奇大小事的Dodger Blue隨即撰文，標題稱「大谷翔平貼出第一張與妻子的合照」。

這張6人合照裡除了大谷和田中，大谷的翻譯水原一平、隊友知名投手山本由伸也在其中。美國職棒大聯盟MLB的社群平台X也轉發這張合照。

日本體育綜合雜誌Sports Graphic Number官網Number Web日前刊登大谷獨家專訪內容，他透露愛妻小自己2歲，但也不忘補充「如果我記錯了很抱歉」。大谷現年29歲，而曾就讀早稻田大學、身高180公分的田中真美子則為27歲。

大谷翔平加盟的洛杉磯道奇3月20日與21日將在首爾，與聖地牙哥教士舉行開幕系列賽。（編輯：楊昭彥）1130315