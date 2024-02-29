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大谷翔平結婚比高中時規劃晚3年 「表定」生3胎

2024/2/29 21:29（2/29 21:48 更新）
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大谷翔平高中時寫過人生規劃時間表「26歲結婚」，婚後6年內生2男1女。（共同社）
大谷翔平高中時寫過人生規劃時間表「26歲結婚」，婚後6年內生2男1女。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京29日專電）日籍球星大谷翔平今天突然在個人IG宣布與日本女性結婚喜訊，但他其實以前就寫過人生規劃時間表，曾計劃「26歲結婚」，現在29歲結婚晚了3年，且當時規劃婚後6年內生2男1女。

大谷翔平

大谷翔平小檔案

  • 生日：1994年7月5日
  • 出生地：日本岩手縣
  • 2017年12月以230萬美元簽約金加入洛杉磯天使隊、2018年10月接受手肘韌帶重建手術，確認2019整個球季無法投球，僅能以DH出賽、2019年9月開刀治療先天性髕骨分裂問題，球季提前畫下句點；2020年7月，對奧克蘭運動家以先發第三棒、指定打擊的身份正式復出。
  • MLB戰績：
    • 2018年4月出戰運動家6.1局完全比賽，7局1安12K
    • 2018年9月以19轟刷新日籍打者大聯盟第一年最多轟紀錄
    • 2018年11月獲美國棒球記者協會BBWAA票選為美聯新人王
    • 2019年6月14對坦帕灣光芒隊達成完全打擊，為旅美日本球員首位、亞洲球員第2位
    • 2021年7月4日成為MLB近百年歷史中，第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員
    • 2022年7月23日揮出個人本季第20支全壘打，成為繼松井秀喜後，連兩季有20轟成績的日本打者
    • 2022年8月9日大谷翔平奪下本季第10勝，成為繼貝比魯斯後，104年來首位有單季10勝、10轟的選手

資料來源：維基百科

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就讀花卷東高校三年級時，曾在「人生規劃筆記」上寫下未來各年齡目標。當時他設定要在27歲入選WBC經典賽日本代表隊，並拿下最有價值球員（MVP），結果他在去年28歲時做到，考慮到經典賽因COVID-19疫情延期舉辦，他達成的時間與原本規劃大致吻合。

不過，大谷翔平的筆記上還有其他規劃，像是「26歲結婚」、「28歲長男出生」、「31歲長女出生」、「33歲次男出生」，想要在6年內生3個。

大谷翔平的喜訊傳出後，其故鄉岩手縣發出號外，對他表達祝福。「岩手日報」在盛岡車站，以及大谷翔平出生的奧州市發放1萬1000份號外，讓上班族與學生一同分享故鄉英雄的喜訊。

有學生表示，「聽到（結婚）對象也是日本人，感覺放心了。」還有人說，「他一直是專注於棒球，沒時間和女生交往的形象，其實也到了適婚年齡，期待他婚後能更上一層樓。」（編輯：張芷瑄）1130229

岩手日報29日發送大谷翔平結婚號外報導。（共同社）
岩手日報29日發送大谷翔平結婚號外報導。（共同社）
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