大谷翔平結婚日媒混亂中報喜訊 日本雅虎搜尋頁拉炮祝賀
2024/2/29 18:56（2/29 19:45 更新）
（中央社東京29日綜合外電報導）日籍球星大谷翔平轉戰洛杉磯道奇隊後，日本時間今天突然在個人IG上宣布婚訊「震撼彈」，日本各電視台都在混亂中進行報導。而在日本雅虎首頁搜尋大谷翔平，會看到祝賀動畫。
在大谷宣布婚訊後，只要在日本雅虎首頁搜尋「大谷翔平」，就會看到頁面上出現像是婚禮中常見的拉炮般祝賀動畫。
日本每日體育報導，大谷今天透過IG閃電發布婚訊時，大約是日本時間下午4時30分左右，日本各家電視台被迫立即因應這則大新聞，罕見出現混亂場面。
電視台中搶先報導這則新聞的是TBS，在下午4時35分以新聞快報形式報導。後來在4時39分開始於攝影棚內播報這則新聞，主播唸完大谷聲明全文後說：「真的恭喜！大家都慌慌張張，棚內每個人都被嚇了一跳！」
日本電視台（Nippon TV）傍晚播放的新聞節目上，主播也在下午4時39分時播報「有值得慶祝的新聞插播進來了」，並以「新聞部所在樓層一片亂哄哄」來說明播報現場的混亂場面。
富士電視台同樣在下午4時37分報導大谷婚訊，主播宮司愛海睜大眼睛說「插播一則快報，道奇隊的大谷翔平選手剛剛透過自己的IG宣布結婚」；另一名主播也以「富士電視台新聞中心為之一震」的獨特表現方式表達震驚。
朝日電視台雖然在大谷公布婚訊的時間點剛好沒有新聞節目，但也在下午4時48分的其他節目播放同時以快報形式報導婚訊；東京電視台下午4時40分也透過快報方式報導「道奇隊大谷翔平選手宣布已跟日本女性結婚」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130229
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