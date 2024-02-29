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山本由伸春訓2局3K無失分 大谷翔平場邊觀戰[影]

2024/2/29 09:08（2/29 09:27 更新）
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日本棒球球星山本由伸28日身披洛杉磯道奇球衣於熱身賽首次登場。（圖取自twitter.com/LosDodgers）
日本棒球球星山本由伸28日身披洛杉磯道奇球衣於熱身賽首次登場。（圖取自twitter.com/LosDodgers）
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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）25歲的日本球星山本由伸被認為將成美國職棒大聯盟MLB的王牌投手，今天在他身披洛杉磯道奇球衣的首秀，於熱身賽投兩局無失分，並三振3名打者。

這場在客場挑戰去年世界大賽冠軍德州遊騎兵的比賽，山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）投了19個球，其中16個是好球，秀出他令人聞風喪膽的投球技巧，他在兩局投球中，只被擊出1支安打。

此役的1局下半，山本面對的首名打者是遊騎兵去年稱王的冠軍班底希米恩（Marcus Semien），山本只用3球就三振希米恩，同時球速來到96英里（約154.5公里）。

之後山本被卡特（Evan Carter）敲出一壘安打，但他馬上讓蘭福德（Wyatt Lanford）擊成雙殺，結束1局下半。

2下山本續投，他先三振洛威（Nathaniel Lowe），接著讓海姆（Jonah Heim）擊成飛球出局，最後三振塔維拉斯（Leody Taveras），完成此局投球。塔維拉斯遭三振時，對山本的快速指叉球猛力一揮，但不僅只揮到空氣，還整個人跌坐到地上。

連3年在日本職棒拿下象徵投手最高榮譽「澤村賞」的強力右投山本，去年12月簽下12年3.25億美元（約新台幣103.48億元）的合約，從日職轉戰道奇，他今天表現十分精彩。

山本於休季期間落腳道奇的兩週前，道奇才和日籍「二刀流」超級球星大谷翔平簽下10年、7億美元（約新台幣222.88億元）合約。

大谷在道奇的首場熱身賽揮出兩分砲，今天他沒有出賽，但在場邊觀看山本投球。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130229

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