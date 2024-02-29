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大谷翔平結婚「2人1狗」攜手向前 盼外界未經同意勿訪問親人

2024/2/29 16:14（2/29 16:40 更新）
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大谷翔平（白衣）轉戰洛杉磯道奇隊後，29日突然宣布結婚喜訊。圖為大谷翔平21日在鳳凰城春訓基地Camelback Ranch拍形象照，左為翻譯水原一平。（美聯社）
大谷翔平（白衣）轉戰洛杉磯道奇隊後，29日突然宣布結婚喜訊。圖為大谷翔平21日在鳳凰城春訓基地Camelback Ranch拍形象照，左為翻譯水原一平。（美聯社）
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（中央社東京29日綜合外電報導）日籍球星大谷翔平轉戰洛杉磯道奇隊後，今天突然在個人IG宣布與日本女性結婚喜訊，聲明中除表示自己將在明天受訪時對外說明外，也希望媒體避免在未獲同意下採訪兩家親人。

日本東京體育網及中日體育報導，效力美國職棒大聯盟道奇隊的29歲日籍球星大谷翔平，日本時間今天在個人IG上貼文宣布結婚喜訊。對象是日本女性。

大谷貼文中的白底結婚聲明，右下角還可以看到愛犬照片。

大谷在聲明中表示，感謝大家一直以來的熱情支持，雖然新球季即將開始，但今天要跟大家報告自己結婚的事。

雖然要在新的球隊與新的環境中展開新生活，「兩人（加一狗）將攜手相互支持，然後希望能跟所有的球迷共同邁步」。

大谷說，雖然還有很多不夠成熟的部分，仍盼有幸獲得大家溫暖守護。

大谷說，結婚對象是日本女性，因為明天受訪時會再跟大家說明，所以包括兩家親人在內，拜託大家未來避免在未獲同意的情況下進行採訪。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130229

#大谷翔平
#日本
#結婚
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大谷翔平結婚喜訊公開 對象是日本女性
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