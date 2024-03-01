恩師栗山英樹獻祝福 喊話大谷翔平妻子多多關照

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（中央社東京1日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB道奇隊日籍球星大谷翔平昨天突然宣布已經結婚的喜訊，讓各界相當驚訝。他的恩師栗山英樹當天也透過火腿隊球團道賀，並拜託大谷的妻子多多照顧大谷翔平。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，火腿隊前教頭栗山英樹也表示「由衷恭喜。大谷結婚後，能專注打球的環境更加完備，相信你們可以一起向前邁進。我認為大谷的妻子會很辛苦，也請多多照顧翔平」。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）聽聞大谷喜訊相當驚訝，不過表示「這是令人高興的事情」，且之後會送上賀禮。

大谷公布結婚消息時正逢美國時間深夜，羅伯茲笑著說：「當時正在睡覺，是太太早上告訴我這個消息，因為跟大家一樣突然得知大谷的喜訊，所以來不及考慮要送什麼禮物。目前還沒準備賀禮，之後會送他禮物」。

此外，大谷在花卷東高校的前輩、目前效力於多倫多藍鳥隊的菊池雄星也送上祝福，表示「大谷已經是世界一流的選手，成家之後也會逐漸成為更強的對手，我身為一位日本球迷及日本國民，也相當開心」，期待大谷未來有更亮眼的表現。

另外，大谷於2023年世界棒球經典賽的隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）在春訓熱身賽前受訪時祝福大谷，稱「對他（大谷）而言是可喜可賀的事情，我也相當開心」。

努特巴爾也說，「大谷已經邁入人生下一個階段，雖然沒見過大谷的太太，但跟他結婚的女性一定是很棒的人」。

除了大谷認識的人之外，造訪道奇春訓中心的球迷也獻上祝福。

一名美國男性球迷表示：「大谷一直很注重隱私，所以對他的婚訊感到相當驚訝。這是非常令人高興的事情，相信大谷和他的太太都會很幸福，而且我認為大谷不會受到外界影響，所以不認為大谷結婚會出現什麼改變。希望他幸福，並繼續為道奇做出貢獻。」（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1130301