大谷翔平談婚訊稱妻子是普通人 已認識3至4年

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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）日籍球星 大谷翔平 大谷翔平小檔案 生日：1994年7月5日

出生地：日本岩手縣

2017年12月以230萬美元簽約金加入洛杉磯天使隊、2018年10月接受手肘韌帶重建手術，確認2019整個球季無法投球，僅能以DH出賽、2019年9月開刀治療先天性髕骨分裂問題，球季提前畫下句點；2020年7月，對奧克蘭運動家以先發第三棒、指定打擊的身份正式復出。

MLB戰績： 2018年4月出戰運動家6.1局完全比賽，7局1安12K 2018年9月以19轟刷新日籍打者大聯盟第一年最多轟紀錄 2018年11月獲美國棒球記者協會BBWAA票選為美聯新人王 2019年6月14對坦帕灣光芒隊達成完全打擊，為旅美日本球員首位、亞洲球員第2位 2021年7月4日成為MLB近百年歷史中，第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員 2022年7月23日揮出個人本季第20支全壘打，成為繼松井秀喜後，連兩季有20轟成績的日本打者 2022年8月9日大谷翔平奪下本季第10勝，成為繼貝比魯斯後，104年來首位有單季10勝、10轟的選手

資料來源：維基百科 看更多 關閉 轉戰洛杉磯道奇隊後，突然在個人IG宣布結婚喜訊，今天他受訪時表示，他與妻子已經認識3至4年，並說明妻子是普通日本女性。

體育雜誌「運動畫刊」（Sports Illustrated）網站報導，大谷受訪時也說，現在公布婚訊是為了避免在新球季開始後分散注意力。

大谷並澄清這段關係跟他之前決定成為自由球員無關。

大谷於日本時間29日在個人IG上貼文宣布結婚喜訊，對象是日本女性，並稱「兩人（加一狗）將攜手相互支持，然後希望能跟所有的球迷共同邁步」。（譯者：楊昭彥）1130301