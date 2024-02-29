大谷翔平結婚喜訊公開 對象是日本女性

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本東京體育網報導，效力美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的29歲日籍球星大谷翔平，今天在個人IG上貼文宣布結婚喜訊，對象是日本女性。

他表示，新家庭成員的兩人一狗會相互扶持，希望球迷們支持他們一起往未來前進，也希望外界不要在非經許可情況下採訪雙方家人。

喜訊公開不到30分鐘已有百萬網友按讚。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一/編輯：張珈爾）1130229