日本「理想上司」排行榜 大谷翔平高居第2

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本明治安田生命保險公司今天公布「理想上司」調查結果，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星「二刀流」大谷翔平在「理想男性上司」排行榜中名列第2，是首度上榜。

日本富士新聞網報導，大谷在2023年世界棒球經典賽（WBC）時說的名言「停止仰慕」等讓外界印象深刻，而他不僅球技亮眼，靠著行動與人格魅力帶領日本隊的身影，讓許多日本民眾留下「有實力」、「可靠」的印象，因此獲得許多人青睞，尤其得到女性31.1%的高度支持。

此外，當時帶領日本隊奪冠的總教練，同時也是大谷恩師兼「前上司」栗山英樹則憑著「有領導力」、「為人和善」的形象名列第5。他雖然排在大谷之後，但也是首度闖進排行榜。

「理想男性上司」與「理想女性上司」榜首，分別由搞笑藝人內村光良與日本電視台（Nippon TV）主播水卜麻美奪下。兩人已盤踞榜首長達8年。

而「理想女性上司」第2名為女星天海祐希，第3名為搞笑藝人伊藤麻子。主演日劇「月薪嬌妻」的女星新垣結衣則排名第4。

另一方面，由社會人士票選的「理想新進員工」排名中，均為童星出身的演員鈴木福與蘆田愛菜，分別高居男性與女性「理想新進員工」榜首。

鈴木福和蘆田愛菜分別憑藉「易親近」、「彬彬有禮」及「知性、聰明」、「有實力」的形象獲得廣大支持。

這份調查也分析民眾心目中的「理想上司」，隨著時代變化而有所轉變。

明治安田生命保險公司比較2016年與2024年所做的調查，指出2016年參與調查的民眾偏好「知性」、「有實力」、「很會照顧別人」，會率領部下的「領導型」上司。

而參與2024年調查的民眾則更重視「易親近」、「有趣」、「和善」等，偏好「重視關係型」的上司。

明治安田生命保險公司以880名社會人士，與2024年春天將畢業踏入職場的1100名學生為對象，於2023年12月進行調查。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130221