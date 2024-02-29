慶賀大谷翔平結婚 日本雅虎出現彩花特效
2024/2/29 18:28（2/29 18:57 更新）
（中央社記者戴雅真東京29日專電）日籍球星大谷翔平今天突然在個人IG宣布與日本女性結婚喜訊，震驚各界。他代言廣告的各大企業紛紛表示祝福，日本雅虎也祭出特效，只要在搜尋欄位輸入「大谷翔平」就會出現彩花。
大谷翔平代言的各大企業立刻發文祝賀。三菱UFJ銀行下午發表評論表示，「恭喜結婚。我們未來也將全力支持持續迎接挑戰的大谷翔平選手」。
化妝品公司KOSE則表示，「對大谷選手結婚表示衷心祝賀，KOSE將繼續支持大谷選手未來活動」。
29歲日籍球星大谷翔平今天在個人IG上貼文宣布結婚喜訊。對象是日本女性。聲明中除表示自己將在明天受訪時對外說明外，也希望媒體避免在未獲同意下採訪兩家親人。
大谷貼文中的白底結婚聲明，右下角還可以看到愛犬照片。他發表的英文、日文版本聲明也有些許不同。
在日文聲明中，他表示，感謝大家一直以來的熱情支持，雖然新球季即將開始，但今天要跟大家報告自己結婚的事。面對即將在新球隊與新環境中展開新生活，兩人（加一狗）將攜手相互扶持，希望能和所有球迷共同邁步。雖然還有很多不夠成熟的部分，仍盼有幸獲得大家溫暖守護。
大谷說，結婚對象是日本女性，明天受訪時會再跟大家說明，因此包括兩家親人在內，拜託媒體避免在未獲同意的情況下進行採訪。
大谷在英文聲明中則說，他不僅要在道奇隊展開事業新篇章，也將與和他同樣來自日本、一名對他而言很特別的人開啟新生活，「我要大家知道，我已經結婚了」。他表示感到十分興奮，也感謝大家支持。（編輯：周永捷）1130229
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