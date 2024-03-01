大谷翔平分享結婚原因 透露太太是「普通日本人」

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（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）美國職棒大聯盟春訓期間，日籍球星大谷翔平公布結婚喜訊；今天他面對媒體，透露太太是「普通日本人」，結婚原因是「可以想像一直在一起的感覺」。

距離球季開打一個月，洛杉磯道奇隊正在亞利桑那州集訓。新加入的超級明星 大谷翔平 大谷翔平小檔案 生日：1994年7月5日

出生地：日本岩手縣

2017年12月以230萬美元簽約金加入洛杉磯天使隊、2018年10月接受手肘韌帶重建手術，確認2019整個球季無法投球，僅能以DH出賽、2019年9月開刀治療先天性髕骨分裂問題，球季提前畫下句點；2020年7月，對奧克蘭運動家以先發第三棒、指定打擊的身份正式復出。

MLB戰績： 2018年4月出戰運動家6.1局完全比賽，7局1安12K 2018年9月以19轟刷新日籍打者大聯盟第一年最多轟紀錄 2018年11月獲美國棒球記者協會BBWAA票選為美聯新人王 2019年6月14對坦帕灣光芒隊達成完全打擊，為旅美日本球員首位、亞洲球員第2位 2021年7月4日成為MLB近百年歷史中，第一位同時以投手和打者「二刀流」身分入選明星賽的球員 2022年7月23日揮出個人本季第20支全壘打，成為繼松井秀喜後，連兩季有20轟成績的日本打者 2022年8月9日大谷翔平奪下本季第10勝，成為繼貝比魯斯後，104年來首位有單季10勝、10轟的選手

資料來源：維基百科 看更多 關閉 28日在社群媒體Instagram上宣布已經結婚，不到一天按讚數破280萬。

大谷翔平今天在春訓基地面對美國、日本媒體。被問到為何選在這個時間點公布，大谷翔平直率向日本媒體開玩笑：「因為大家都很吵，如果不宣布的話，也會一直很關心，所以就直接宣布了，想要專注在棒球上。」

大谷翔平表示，與另一半初次見面是在3、4年前，去年訂婚。他對太太的描述不多，只說是「普通的日本人」。

美國媒體關注，大谷成為自由球員之後選擇道奇隊，這決定是否受另一半影響。大谷翔平回答：「完全沒有影響，她尊重我的意見，無論去哪裡都會陪著我，最重要的是我想要在哪裡打球。」

大谷翔平表示，比起在球季當中宣布，在球季開打之前宣布結婚的消息是最理想的狀態，事實上他想更早宣布，但文書流程的關係，拖延了一些。

被問到決定結婚的關鍵原因，大谷翔平說：「沒有特別的什麼原因，最重要的是在一起很開心，可以想像一直在一起的感覺。」日本媒體追問，太太吸引他的地方，他回答：「整體而言，相處的氣氛很愉快。」

日本媒體好奇求婚方式，大谷翔平都輕描淡寫，只說：「很普通地說了，我覺得沒必要刻意。」

大谷翔平在訪問中透露，與另一半是在3、4年前認識，直到去年訂婚；交往過程中，球季期間大谷翔平在美國獨自生活，今年的春訓開始，太太已經到美國來一起生活。

大谷翔平近期養了一隻愛犬，取名日文「彈額頭」，日本媒體好奇太太也喜歡狗嗎？大谷翔平的回答很有趣：「養狗是我自己決定的，我從以前就想要養，這次打電話告訴她的時候，她有點驚訝。」

被問到將來是否想要有孩子，大谷翔平說：「如果有孩子就太好了，但我覺得除了我以外的事情，說出口就好像不會實現，這方面我不太想講。」（編輯：陳承功）1130301