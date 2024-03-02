大谷翔平透露對結婚還沒有實感 婚前與妻子靠電話遠距戀愛

（中央社東京2日綜合外電報導）日本體育綜合雜誌Sports Graphic Number官網Number Web今天刊登日本棒球明星大谷翔平獨家專訪內容，他透露愛妻小自己2歲，但也不忘補充「如果我記錯了很抱歉」。

大谷在美國職棒大聯盟MLB春訓期間公布結婚喜訊，日前在面對媒體時也透露太太是「普通日本人」，結婚原因是「可以想像一直在一起的感覺」。

在Number Web專訪中，大谷談到兩人初次相遇時說，不是健身房，好像是在練習的時候，「微妙的是，她提到第一次碰面的時候，其實我沒有意識到，而當她說是兩人擦身而過時我有打招呼，但我想不起來是在哪裡，可能是在訓練設施的走廊，不過，之後的第2次跟第3次碰面我記得很清楚」。

大谷說，在短短的2週內兩人碰了3次面，「其中2次是我也記得的」。

談到決定結婚的關鍵因素，大谷說，自己也不太清楚，「說得不好聽就是欠缺決定性因素，但說得好聽的話就是有很多」。

大谷過去不論是選擇洛杉磯天使隊還是決定動右肘手術，都強調直覺的重要性，結婚可能也有類似的感覺。

他說，跟妻子在一起時很輕鬆快樂，這跟他過去一個人的時候沒有什麼變化，有了妻子並沒有改變自己說話或吃飯的方式，也沒有什麼要注意的地方，從一開始就可以不用做任何改變。

大谷說，雖然結婚或是養小狗是有些變化，但目前還沒有實際感受，「如果未來有了小孩可能會有所改變也說不定，但現在還沒有感受到那麼大的變化」。

被問到過去曾說過「如果一天能有40個小時就好了」，是如何擠出跟妻子相處的時間，大谷說，因為妻子過去在工作，所以去年球季幾乎沒有來美國，而他在右手手術後也是跟愛犬一起復建，「並沒有特別安排（相處）時間」。

大谷說，之前跟妻子都是透過電話聯絡，有時邊講電話邊一起看搞笑節目或戲劇，像是日劇VIVANT，現在看的是Netflix播放的「忍者之家」。兩人雖然分隔日本與美國兩地，但一起看劇就像是在同一個時間點打開電視，然後在同一個時間點按下播放鍵。

被問到妻子是什麼類型的女性，又是被妻子什麼特質吸引，大谷說，相對而言，感覺兩人想看的東西跟可以一起享受的事物很多，但不是說兩人喜歡的東西全都一樣，「她是很喜歡看小說的類型，我是完全不看小說的類型，感覺兩人在不一樣的地方就不一樣，一樣的地方就一樣」。

有關妻子為大谷做的第一道料理是什麼，大谷說，「第一道嗎？她雖然來過美國，但沒有來過訓練營地，所以第一道料理是什麼呢？嗯，我想不起來」。不過，大谷說，妻子做的咖哩飯很好吃。

談到妻子的年齡，大谷說，自己今年30歲，妻子比較年輕，大概是28歲，「如果我記錯了很抱歉」。

有關生日是否一起過，大谷說，自己的生日都在球季期間，所以沒辦法一起過，但妻子的生日是一起過，「因為我倆都有工作，所以不管是否剛好是生日當天，我們會在接近生日的時間點一起慶生」。

大谷也透露自己送妻子的生日禮物是鞋子，是根據妻子的尺寸訂做，原因是自己很難跑到店內購買，所以就託人幫忙，當然沒跟對方說是要送給誰的，「我送我媽跟（隨身口譯）水原一平禮物時也是這麼做的，所以也用這種方式準備送妻子的禮物」。

他說，妻子跟自己一樣，不是那種想要某種東西的類型，而是雖然什麼都好，但具實用性的禮物更好的類型。（譯者：黃名璽/核稿：張正芊）1130302