大谷翔平擊出適時安打 連兩場熱身賽有打點表現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平，今天第2打席敲出助球隊先馳得點的適時安打，連兩場熱身賽都有打點表現，加上另兩個打席獲得保送，今天所有打席都順利上壘。

日本放送協會（NHK）報導，大谷今天以第2棒指定打擊先發出賽，首打席獲4壞球保送上壘後，接著在3局下的第2打席敲出一支助道奇隊先馳得點的適時安打。

大谷接著在5局下的第3打席，再度被4壞球保送上壘，之後由代跑選手替換下場。

大谷今天3打席敲出1支安打帶有1分打點，以及獲得兩次4壞球保送，繼上一場熱身賽開轟後，連續兩場比賽都有打點表現。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪談到大谷說，「我認為他3個打席打得很愉快，他出棒積極又能仔細選球，真的很棒」。

如果大谷身體狀況沒有問題，下一次預計於日本時間3月7日再度出賽，當天也是道奇隊日籍投手山本由伸預定先發日。

另外，今天是大谷宣布婚訊後的首度上場，球場內聚集大批球迷獻上祝福。

一位道奇女球迷說，因為自己不是單身，所以很高興大谷結婚，「但我想應該有很多女性感到悲傷」，希望大谷跟妻子幸福長久且道奇隊能獲勝，「恭喜大谷」。

另一位日本女球迷則說，和朋友一起做了祝賀布條，看到大谷結婚後的神情感覺也變柔和了，「希望今天也能敲全壘打」。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1130302