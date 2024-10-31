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MLB世界大賽道奇7比6逆轉洋基 4勝1敗奪隊史第8座冠軍
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MLB世界大賽第5場 洋基推柯爾先發拚延長戰線

2024/10/31 03:53（10/31 07:27 更新）
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紐約洋基投手柯爾。（共同社）
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（中央社記者廖漢原紐約30日專電）美國職棒大聯盟世界大賽僅1勝的紐約洋基隊，今天在主場面對洛杉磯道奇隊仍是背水一戰，洋基王牌投手柯爾將先發；無法4勝橫掃賽局的道奇，同樣有信心提前在客場封王。

洋基29日晚間創造大聯盟歷史，罕見的3連敗後，以11比4大比數差距技壓道奇，驚險邁向世界大賽第5戰，年輕打者伏爾佩（Anthony Volpe）與威爾斯（Austin Wells）火力盡出，一夜成名，搶救洋基搖搖欲墜的招牌，強棒托瑞斯（Gleyber Torres）也回復水準。

洋基堅實投打陣容陸續到位，王牌投手美聯賽揚獎（Cy Young Award）得主柯爾（Gerrit Cole）將先發，能否獨撐大局壓制道奇黃金打線，避免過早動用牛棚是關鍵。

道奇投手柯蕭（Clayton Kershaw）與大谷翔平因傷無緣世界大賽投手丘，新秀卡斯帕里爾斯（Ben Casparius）、哈德森（Daniel Hudson）與克納克（Landon Knack）第4戰屢見壓力無法控球，第5戰先發弗萊賀提（Jack Flaherty）同樣是險棋一步。

兩隊各自展現打線爆炸力後，球迷觀賽重點還是近期慢熱的1棒大谷翔平與3棒賈吉（Arron Judge）的表現。

自主決定繼續登場的大谷翔平已見安打，選球與揮棒力道卻未如過去水準，左肩需要使用護套，醫護人員全程在場；賈吉未過低潮，放低標準選擇保送，面對菜鳥不斷超車，滿場球迷希望他盡快找回洋基隊長的氣場。

道奇第4戰第8局陣腳大亂，投手洪尼威爾（Brent Honeywell）一局丟5分，總教練羅伯茲（Dave Roberts）仍有信心，全隊狀態極佳面對賽事。（編輯：陳正健）1131031

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