MLB世界大賽G4洋基Volpe滿貫砲奪首勝 11比4擊退道奇續命成功[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天在世界大賽第4戰靠伏爾佩（Anthony Volpe）滿貫砲逆轉局勢，終場11比4擊敗洛杉磯道奇，系列賽1比3扳回一城。



道奇打者貝茲（Mookie Betts）1局上在1出局後敲出二壘安打，強棒弗利曼（Freddie Freeman）接著從菜鳥先發投手吉爾（Luis Gil）手中揮出全壘打，重演昨天2分砲戲碼，助道奇先馳得點。

這是弗利曼自2021年披上亞特蘭大勇士戰袍征戰世界大賽以來，個人跨季連續6場世界大賽開轟，創下MLB新紀錄。弗利曼也成為史上首位在世界大賽前4場接連開轟的球員。



洋基2局下靠維杜格（Alex Verdugo）滾地球進帳1分；3局下攻勢再起，伏爾佩在滿壘情況下敲出左外野方向全壘打，這支價值連城的滿貫砲助洋基以5比2領先道奇，地主球迷瞬間陷入瘋狂。

洋基球星伏爾佩（左）在擊出滿貫砲後跑壘繞過道奇球星弗利曼（右）。（美聯社）

根據大聯盟官網報導，伏爾佩和弗利曼都在今年世界大賽敲出滿貫全壘打，這是自1964年以來首度出現世界大賽兩支交手球隊都轟出滿貫砲的情況。



道奇5上靠史密斯（Will Smith）陽春彈和弗利曼滾地球追回2分，但威爾斯（Austin Wells）6下敲出陽春砲，助洋基再添保險分。



洋基8下再得1分後，托瑞斯（Gleyber Torres）補上3分砲拉開差距，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲安打送回1分。道奇9上攻勢熄火，洋基終場11比4獲勝。

道奇日籍球星大谷翔平在世界大賽第2戰傷到左肩，他昨天表示不覺得痛，今天仍上場打擊，此役4打數1安打，吞下1次三振。



洋基和道奇明天將繼續在紐約打第5戰。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1131030