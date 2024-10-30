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MLB世界大賽道奇貝茲接殺界外球 洋基球迷硬搶遭驅逐出場[影]

2024/10/30 10:59（10/30 14:03 更新）
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MLB世界大賽第4戰30日登場，1局下有洋基球迷硬搶界外球遭驅逐出場。（美聯社）
MLB世界大賽第4戰30日登場，1局下有洋基球迷硬搶界外球遭驅逐出場。（美聯社）
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（中央社紐約29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽第4戰今晚在洋基球場登場，不過1局下卻發生荒唐插曲，洛杉磯道奇右外野手貝茲接殺界外球後，兩名紐約洋基球迷硬把球從手套拿出來而遭驅逐出場。

美聯社報導，當時貝茲（Mookie Betts）跑到界外區貼著牆，在1局下接殺托瑞斯（Gleyber Torres）擊出的右外野界外飛球，不料兩名洋基球迷竟出手硬搶貝茲手套裡的球。裁判判定球迷干擾，托瑞斯確定出局。

「紐約時報」報導，搶球的洋基球迷是來自康乃狄克州的38歲男子卡波比安柯（Austin Capobianco），他和坐在旁邊同樣出手干擾的另一名球迷立刻遭到驅逐出場。

這是托瑞斯在本屆世界大賽中第2次受球迷干擾影響打擊。在道奇球場（Dodger Stadium）舉行的世界大賽首戰9局上2人出局後，托瑞斯敲出中外野方向深遠飛球，一路飛到接近全壘打牆，卻被球迷伸手入場內「接殺」，裁判判定是二壘安打。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1131030

#MLB
#托瑞斯
#貝茲
#世界大賽
#美國職棒大聯盟
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