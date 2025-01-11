世界大賽2球迷硬搶球 遭MLB無限期封殺禁入球場

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（中央社紐約10日綜合外電報導）去年美國職棒大聯盟MLB世界大賽期間，洛杉磯道奇右外野手貝茲接殺界外球後，兩名紐約洋基球迷硬跟他搶球，如今這兩人被永久禁止進入所有MLB球場及設施。

法新社報導，MLB官方今天發布公開信，針對洋基球迷卡波比安柯（Austin Capobianco）和韓森（John P. Hansen）去年10月在洋基球場舉行的世界大賽第4戰做出的行為開罰。

這兩人因干擾貝茲（Mookie Betts）接球後被驅逐出球場，也被取消第5戰門票。儘管洋基在這場比賽以11比4獲勝，最終仍以1勝4敗不敵道奇，無緣奪冠。

當時貝茲跑到界外區貼著牆，在1局下接殺托瑞斯（Gleyber Torres）擊出的右外野界外飛球，不料兩名洋基球迷竟出手硬搶貝茲手套裡的球。裁判判定球迷干擾，托瑞斯確定出局。

MLB在公開信中寫道：「2024年10月29日，在洋基球場舉行的世界大賽第4戰，你們故意用力抓住一名球員，干擾了比賽。」

「你們的行為嚴重危害球員的健康和安全，遠超出合理的球迷行為界線。」

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「基於你們的行為，MLB將無限期禁止你們進入所有MLB球場、辦公室及其他設施，並無限期禁止你們參加任何由MLB主辦或相關的活動。」

「請注意，若你們出現在任何MLB場所或活動現場，將遭到驅逐，並可能因擅闖而被逮捕。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140111