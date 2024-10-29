MLB季後7戰4勝制系列 40次陷0勝3敗者僅1次逆轉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約28日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰，洛杉磯道奇今天踢館成功4比2擊敗紐約洋基聽牌。大聯盟季後賽史上40次7戰4勝陷0勝3敗的球隊只有1次能逆轉逃出生天，洋基如今需要奇蹟。

道奇世界大賽3連勝，只要再贏系列賽第4戰，就能拿到5個賽季內第2座世界大賽冠軍，也是1988年後再次於完整賽季奪冠；道奇雖拿下2020年世界大賽冠軍，但當時賽季因COVID-19疫情衝擊延到7月底開幕，每隊也只打60場季賽。

大聯盟官網指出，過去在所有7戰4勝制的季後賽系列裡，率先3勝0敗的球隊40次裡有39次勝出，其中31次是橫掃對手。史上只有兩支球隊季後賽陷入0比3絕境還能逼入第7戰，一次是2020年休士頓太空人於美聯冠軍賽，但最終不敵光芒；另一次是2004年波士頓紅襪，最終於美聯冠軍賽完成奇蹟大逆轉淘汰洋基。

不過若只看世界大賽系列，過去還沒有一支陷入0勝3敗的球隊能逆轉奪冠，歷史數據猶如已判洋基極刑。

法新社報導，道奇日籍球星大谷翔平不受前場盜壘受傷影響，今天繼續先發擔任第一棒DH，與同樣克服傷痛、已動過兩次TJ手術的先發投手畢勒（Walker Buehler）助推球隊，讓道奇有望繼1963年後再次於世界大賽4連勝橫掃洋基。

畢勒今天先發5局只被洋基敲兩安無失分，送出5K成為此役勝投。他因手臂受傷2023年整季報銷，本季復出例行賽1勝6敗、防禦率5.38，但他在國聯冠軍系例賽第3戰先發4局無失分飆6K，成為贏球功臣之一。

大谷翔平MLB生涯前6個賽季待在洛杉磯天使都不知季後賽為何物，本季一轉戰道奇不但率隊擺脫「季後賽一輪遊」窘況，如今更只差一勝就能抱回世界大賽冠軍，且有望以戲劇性的橫掃名門洋基來達成。

大谷翔平賽後說：「作為一個團隊，我們明天就只要專心贏得比賽就好，沒什麼比有如此大好良機更棒的事了。」

左肩仍不適的大谷今天雖然3打數0安打，但1局上選到保送上壘，讓後來弗利曼（Freddie Freeman）開轟成為兩分砲，替道奇一開賽就奠定勝基。

大谷說：「疼痛感有稍褪，這讓我覺得很好。若是傷在右肩的話，我覺得就會影響揮棒，所幸是左肩，這樣就較無大礙。」還說一切關於季後要否動手術的決定，都會等打完世界大賽做更多檢查後再說。

在訓練師建議下，大谷今天靠一種讓肩膀保暖的裝備來抵禦洋基球場的寒意。他說今天有做防護，確保跑壘樣滑壘時不會再用到受傷的左肩。（譯者：陳亦偉）1131029