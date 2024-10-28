【特派談新事】洋基道奇世紀對壘 內行外行一起看熱鬧

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主持人：廖漢原／中央社駐紐約特派員

與談人：林宏翰／中央社駐洛杉磯特派員

主題：2024美國職棒大聯盟MLB世界大賽

美國職棒大聯盟MLB世界大賽於台灣時間26日點燃戰火，洛杉磯道奇在主場迎戰紐約洋基，由於洛杉磯、紐約是美國人口最多的兩大城市，加上在地職棒球隊都是歷史悠久、財力雄厚的勁旅，因此這場睽違43年在世界大賽的「豪門對決」，格外受到矚目！

中央社駐紐約特派員廖漢原和駐洛杉磯特派員林宏翰特別視訊連線對談，分析本屆MLB世界大賽首兩場的戰果分析，以及更多球員的幕後故事！想知道大谷翔平加入道奇一年後做了什麼貢獻嗎？還是大谷、山本、賈吉和索托的近期狀態如何？收聽本集節目帶您深入了解美國職棒大聯盟MLB！

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.10.28】

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