【特派談新事】美選最後倒數 亞裔多元觀點如何影響選舉結果？

主持人：廖漢原／中央社駐紐約特派員

與談人：林宏翰／中央社駐洛杉磯特派員

主題：美選倒數關鍵時刻 亞裔族群觀點

亞裔人口占美國總人口將近 7%，是近年增長最快的群體，成為兩黨候選人爭取的重要票源。往常來說，加州亞裔族群多為民主黨的支持者。然而，隨著年齡層和社經背景的差異，亞裔美國人對民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人川普兩位候選人的支持出現分歧，經濟、移民、治安及國際關係等現實議題，也使選民考量的面向更多元化。

中央社駐紐約特派員廖漢原和駐洛杉磯特派員林宏翰特別視訊連線對談，在這場大選中，加州的亞裔社群各自如何看待民主黨和共和黨的競爭？亞裔社群內不同族裔的選民動員狀況又如何？本集將帶你走進加州的亞裔社群，了解不同社群對下任總統各自的憂慮與期待，並分析可能對選舉結果帶來的影響。收聽本集節目帶您深入了解本屆美國總統大選。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：王昱文｜文字編輯：艾昀熹

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.10.30】

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影片來源：中央社