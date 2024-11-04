【特派談新事】「得密西根者得天下」 在美台灣學者看搖擺州選情

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主持人：廖漢原／中央社駐紐約特派員

與談人：蘇巧寧／奧克蘭大學通訊新聞及公共關係系副教授

主題：密西根州台灣學者看搖擺州選情

本屆美國總統大選進入最後倒數，由於美國特殊的選舉人團制度，選舉結果與七大搖擺州密切相關，其中，密西根州尤為重要。賀錦麗在選前黃金48小時，選擇凌晨搭飛機到密西根，花一整天在黑人教堂、底特律餐廳及密西根州立大學與各年齡層選民互動；川普也將第三度在選前之夜到密西根州催票。

中央社駐紐約特派員廖漢原和奧克蘭大學通訊新聞及公共關係系副教授蘇巧寧特別視訊連線對談，藉著在密西根州居住及課堂教學的經驗，分析本屆美國總統大選。究竟取得密西根州選票的關鍵選民為何？

州選民對兩位候選人的看法有哪些差異？各自的支持者表現形式又有哪些不同之處？收聽本集節目帶您深入了解2024美國總統大選！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：黃永嵊｜文字編輯：艾昀熹

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.11.04】





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