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圖輯／美國總統大選開票兩樣情 川普支持者歡欣、賀錦麗陣營低迷
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【特派談新事】2024 美國總統大選開票分析

2024/11/6 19:38（11/6 19:55 更新）
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圖為川普在佛羅里達登台向支持者發表演說。（路透社）
圖為川普在佛羅里達登台向支持者發表演說。（路透社）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：廖漢原／中央社駐紐約特派員

主題：美國總統大選開票結果分析

美國總統大選今天開票，共和黨總統候選人川普選舉人票已跨過270張門檻，將成為美國第47位總統。此次選舉，許多在上次大選中支持民主黨的州，這次都「翻紅」，改為支持川普，且川普與民主黨候選人賀錦麗的得票數差距也超出民調預期。

本集節目邀請中央社駐紐約特派廖漢原，一起分析探討美國選舉。並藉由在美國的親身觀察，經由分析美國經濟、通膨、移民及性別等議題，帶領聽眾了解美國民眾支持川普大於賀錦麗的原因。究竟美國目前的民生經濟狀況如何影響此次選情？川普和上次選舉又有哪些差異？美國大選誰勝誰敗將對台灣的軍事及半導體產業造成什麼影響？收聽本集節目帶您深入了解這次的美國大選！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：艾昀熹

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.11.06

「特派談新事」IG圈粉／廖漢原：搜尋 @correspondentnewsinsight
「特派談新事」IG圈粉／周永捷：搜尋 @plo1223
意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

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