【文化普拉斯】吳珮菁分享6根琴槌魔術 愛、音樂與肉身的修煉之路

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‧主持人：邱祖胤／中央社主任記者

‧與談人：吳珮菁／打擊樂家、朱宗慶打擊樂團資深團員、國立臺北藝術大學教授

主題： 十年磨一劍，探尋打擊樂新世界

打擊樂家吳珮菁自18歲起便加入朱宗慶打擊樂團，為創始團員之一，更是樂團首席！這項殊榮不僅見證了她的天賦，更展現出她在藝術道路上的堅毅與決心。十年來，她不僅不斷磨練技藝，還將對音樂的獨特詮釋融入每一次的演出中，使其演出富有深度與情感。

本集我們將帶領聽眾一同深入了解吳珮菁的打擊樂之路，從無數次練習到成為世界級的擊樂家，以及睽違十年後即將再度舉辦的打擊樂獨奏會，一一為聽眾揭曉。收聽本集文化普拉斯，帶您更了解打擊樂！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：黃永嵊

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ吳珮菁】



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