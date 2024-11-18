本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》3局下吉力吉撈長打送回岳東華 台灣1比0領先古巴
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/300
首頁 / 文化

【文化普拉斯】文化+「島嶼文化事」新書發表會 台文新聲跨界對談盼復振台語文化

2024/11/18 18:44（11/18 18:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央通訊社7日下午在台北舉行「臺文新聲永續座談暨 『島嶼文化事．台灣藝文百景』電子書發表會」，邀請前衛出版社主編鄭清鴻（左）及台語文推廣者王昭華（右）跨界對談，分享台語文日常生活實踐。中央社記者張皓安攝　113年11月7日
中央通訊社7日下午在台北舉行「臺文新聲永續座談暨 『島嶼文化事．台灣藝文百景』電子書發表會」，邀請前衛出版社主編鄭清鴻（左）及台語文推廣者王昭華（右）跨界對談，分享台語文日常生活實踐。中央社記者張皓安攝　113年11月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

‧主持人：邱祖胤／中央社主任記者

‧與談人：鄭清鴻／前衛出版社主編
              王昭華／台語文推廣者

主題： 台語文的永續與復振

《文化＋雙週報》出版「島嶼文化事．臺灣藝文百景」電子書，集結台劇影視、表演藝術界永續議題、台語文書寫及出版、台灣古蹟保存等主題，透過精采的圖文報導記載台灣本土文化。近日舉辦藝文座談暨新書發表會，邀請專精台文翻譯的鄭清鴻，以及擅長台語散文與歌詞創作的王昭華，進行跨界對談。

本期鄭清鴻將為我們分享他在台文翻譯領域的工作經驗，包含他如何從原文的角度出發改編成台語版的「小王子」、「紅髮安妮」、「都柏林人」等暢銷書籍，並用台語視角思考文學模樣，讓讀者能感受到台語的優美。同樣熱愛台語創作的王昭華則分享，她以台語創作及推廣台語過程中面臨的種種挑戰，並強調保留、復振台語的重要性。收聽本集節目，讓我們一同了解台文創作者守護本土文化資產的決心。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：黃晴｜文字編輯：艾昀熹
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ鄭清鴻、王昭華】

▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
文化＋「島嶼文化事」 王昭華盼把台語融入生活文化＋「島嶼文化事」電子書發表 藝文座談11/7登場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
【特派談新事】2024美國總統大選落幕 川普重返白宮新政局
172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：