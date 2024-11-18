【文化普拉斯】文化+「島嶼文化事」新書發表會 台文新聲跨界對談盼復振台語文化
2024/11/18 18:44（11/18 18:49 更新）
‧主持人：邱祖胤／中央社主任記者
‧與談人：鄭清鴻／前衛出版社主編
王昭華／台語文推廣者
主題： 台語文的永續與復振
《文化＋雙週報》出版「島嶼文化事．臺灣藝文百景」電子書，集結台劇影視、表演藝術界永續議題、台語文書寫及出版、台灣古蹟保存等主題，透過精采的圖文報導記載台灣本土文化。近日舉辦藝文座談暨新書發表會，邀請專精台文翻譯的鄭清鴻，以及擅長台語散文與歌詞創作的王昭華，進行跨界對談。
本期鄭清鴻將為我們分享他在台文翻譯領域的工作經驗，包含他如何從原文的角度出發改編成台語版的「小王子」、「紅髮安妮」、「都柏林人」等暢銷書籍，並用台語視角思考文學模樣，讓讀者能感受到台語的優美。同樣熱愛台語創作的王昭華則分享，她以台語創作及推廣台語過程中面臨的種種挑戰，並強調保留、復振台語的重要性。收聽本集節目，讓我們一同了解台文創作者守護本土文化資產的決心。
影片來源：中央社
後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：黃晴｜文字編輯：艾昀熹
開場音樂演奏：邱景珩
立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ鄭清鴻、王昭華】
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