【特派談新事】2024美國總統大選落幕 川普重返白宮新政局

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主持人：鍾佑貞／中央社駐華府特派員

與談人：廖漢原／中央社駐紐約特派員

主題：美國大選選後分析

2024美國總統大選落幕，川普在這次選戰中橫掃7個關鍵搖擺州，以312張選舉人票擊敗民主黨對手賀錦麗的226張，即將於明年1月宣誓成為美國第47位總統。而他將延攬哪些人進入白宮目前也備受關注，日前川普已在社群平台Truth Social中寫道前駐聯大使海利、前國務卿蓬佩奧不會入閣，令各界譁然。

本集來賓邀請中央社駐紐約特派廖漢原與駐華府特派鍾佑貞視訊連線對談，一同探討選後局勢。漢原特派曾駐華府八年，自川普崛起，到今年再次成功挑戰總統大位，都在現場有著第一手的觀察。本次他將分享對本屆選舉結果的觀察、未來可能的政策方向、人事任用，及這些決策對台灣的潛在影響。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：蔡明珊｜文字編輯：黃永嵊

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.11.13】

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