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川普：前駐聯大使海利、前國務卿蓬佩奧不會入閣

2024/11/10 09:21（11/10 09:48 更新）
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美國總統當選人川普9日表示，不會邀請前駐聯合國大使海利（左）、前國務卿蓬佩奧（右）入閣。（中央社檔案照片）
美國總統當選人川普9日表示，不會邀請前駐聯合國大使海利（左）、前國務卿蓬佩奧（右）入閣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓9日專電）共和黨總統當選人川普今天晚間透過社群媒體宣布，他不會邀請前駐聯合國大使海利、前國務卿蓬佩奧入閣。這兩位曾短暫動搖對川普的忠誠度，也比其他前川普政府官員更晚表態挺川。

川普於社群平台Truth Social中寫道，「我非常享受並感謝先前與他們的合作，感謝他們為我們國家服務。讓美國再次偉大」。

美國政治新聞媒體Politico指出，川普這項聲明顯示忠誠度對川普2.0人事安排的重要性。海利（Nikki Haley）今年與川普競爭總統提名。蓬佩奧（Mike Pompeo）曾考慮今年選總統，但最終選擇不與川普爭共和黨提名。

目前還不清楚海利是否正爭取於川普第二任政府中任職。但兩名知情人士告訴Politico，幫川普打選戰的蓬佩奧正努力爭取國防部長一職。

這兩人說，蓬佩奧想出任國防部長，受到川普親密盟友的強烈反對，包括他的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）及前福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）。

一位前川普政府高階官員表示，「有人希望不要讓那些有總統野心的人」利用川普的內閣職位作為跳板。川普之前被蓬佩奧及海利傷害過，蓬佩奧的外交政策觀點與川普不一致。

長期以來，蓬佩奧一直是川普2.0的可能國防部長人選之一，當強硬國防鷹派、參議員柯頓（Tom Cotton）這週宣布不會考慮入閣後，蓬佩奧成為熱門人選。

Politico指出，眾議員瓦爾茲（Michael Waltz）及羅傑斯（Mike Rogers）也是國防部長可能人選。瓦爾茲是前綠扁帽成員，經常在有線電視新聞上為川普辯護。黑馬羅傑斯則是聯邦眾議院軍事委員會主席。（編輯：唐佩君）1131110

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