華爾街日報：蓬佩奧有意任美防長 遭川普核心反對

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（中央社記者廖漢原紐約18日專電）「華爾街日報」報導，有意擔任川普新政府國防部長的前官員蓬佩奧，因親近川普的前福斯新聞主持人卡爾森反對無法獲任。川普2.0團隊認為，希望「讓美國再次偉大」（MAGA）新血加入，任用傳統共和黨新保守主義人士是危險的。

曾任國務卿與中央情報局長的蓬佩奧（Mike Pompeo），在川普（Donald Trump）當選後曾是入主五角大廈的熱門人選，但遭川普公開推文拒絕。華爾街日報（Wall Street Journal）報導，接近川普的前福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson），緊急向川普建言蓬佩奧不適任，導致提名任國防部長破局。

川普曾在選前最後造勢活動，公開稱許蓬佩奧成功減重人也變帥，競選陣營多認為爭取防長職務機會極高，媒體也開始報導他將進入五角大廈。不過在美國保守勢力極具影響力的卡爾森認為，蓬佩奧是「戰爭販子」，提名國防部長的風險極高。

多名瞭解卡爾森的不具名人士指出，他不斷向川普提出反對蓬佩奧的理由，包括擔任國務卿期間，意圖謀害維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）。卡爾森今年4月在著名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）的節目指控蓬佩奧，但未提供證據。

蓬佩奧在10月接受澳洲網媒Nightly專訪指出，政府進行謀殺行動在美國屬非法，擔任中情局長任何時刻都遵守法令。

川普政權移交團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）未直接回應，僅表示川普內閣人選以美國第一為優先，會持續任用高度符合資格，具能力、經驗及必要技能的男女完成他提出的競選承諾。

卡爾森與川普的兒子小唐納川普（Donald Trump Jr.）都認為，川普新政府任用共和黨的新保守主義者是危險的，這些人不是服務總統，而是意圖控制川普。美國的新保守主義泛指，過去共和黨執政期間，黨內官員對外干預，發動戰爭與推動自由資本主義者。

卡爾森與小唐納川普都認為，蓬佩奧行事記錄顯示他不是川普忠誠人士，對川普2020選舉結果遭偷走的說法保持距離，還指川普支持者參與國會山莊暴動是不能接受的。

華爾街日報報導，多位川普首任政府官員希望再度入閣，但被卡爾森與小唐納川普等現任主導者封殺，前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）與前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）等人都被拒絕。

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一名政權移交官員透漏，川普與2.0政府新任團隊希望「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的新血加入。

他們認為蓬佩奧等人在國家安全議題上，依循共和黨傳統理念，支持美國介入類似烏克蘭的海外衝突，冷淡面對如俄羅斯等傳統敵國。獲提名國防部長的福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）就批評美國介入烏克蘭戰爭，並反對女性從事戰鬥任務。（編輯：田瑞華）1131219