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布林肯1/6訪日 日鐵買美鋼被擋可能成議題

2025/1/6 11:23
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（中央社東京6日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今明兩天預計造訪日本，屆時將與日本首相石破茂以及外務大臣岩屋毅等政要舉行會談，並確認繼續強化外交與安全保障（國防）方面的合作。

「日本經濟新聞」報導，日本外務省4日公開布林肯（Antony Blinken）訪問日本的時程。

美國總統拜登（Joe Biden）本月稍早已阻擋美國鋼鐵公司（US Steel）以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日本製鐵公司（Nippon Steel）的交易。報導推測，日鐵欲收購美鋼受阻，可能成為布林肯此行與日方討論的議題。

根據美國國務院的說法，布林肯本月初預計先後訪問韓國、日本、法國。「朝日電視台」報導，他計劃東京時間今晚抵達日本。

隨著美國總統當選人川普（Donald Trump）即將在美國時間1月20日就職，此行將是布林肯以拜登政府的國務卿身分，最後一次出訪日本。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1140106

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