蓬佩奧：美建立有效威嚇 習近平不會決定台灣未來

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（中央社記者楊堯茹台北6日電）美國前國務卿蓬佩奧今天表示，美國已建立有效威嚇模型，劍指企圖破壞國際規則與美台共享價值的敵對國家，而且必須相信美國將持續致力落實威嚇。他強調，中國國家主席習近平不會決定亞洲或台灣的未來，「你們才會」。

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一年內兩度訪台，上次來台是受邀參與總統賴清德就職典禮。他今天上午出席福和會舉辦的「邁向永久和平—美台的共同使命」論壇，並發表專題演講，立委陳冠廷、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、哈德遜研究所中國中心主任余茂春及多位學者出席與會。

蓬佩奧演講時指出，他擔任國務卿時無法來台，但「總有一天，美國現任國務卿將來到台灣」，更希望會是準國務卿盧比歐（Marco Rubio），盧比歐與他理念一致，同樣理解共享關係的重要性。

對疑美論看法，蓬佩奧表示，台灣最危急的時刻發生時，美國的出現不僅是政治回應，更是根植於美台雙方共享價值的「道德回應」；美方已建立有效威嚇模型，劍指企圖破壞國際規則與美台共享價值的敵對國家。

蓬佩奧說，成功且持續建立威嚇模型不僅是有利於川普（Donald Trump）政府，也將與台灣在內的印太區域共享；印太區域必須向北京傳達清晰的訊息，台灣須清楚表達維持自由與獨立訴求。

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蓬佩奧重申，「戰略模糊的時代已結束」，現在該是正視事實時刻，模糊性將造成更多風險，誤導國際社會以及增加區域緊張；他引以為傲的是，川普在上個任期依據世界的現實狀況施政，並取得更好結果，而非依據理想或幻想，相信川普新任期仍會這麼做。

蓬佩奧話鋒一轉指出，中國國家主席習近平不會決定亞洲或台灣的未來，「你們才會」，美國將與日本、澳洲、越南、菲律賓以及印太國家共同努力，只要各國合作就能落實威嚇，川普也有所理解，必須相信美國將持續致力落實威嚇。

蓬佩奧說，中共耗費許多精力要讓美國的年輕世代摒棄長久來的基本憲法價值，對台則畫出統一大餅，但卻要破壞台灣的主權、獨特性以及獨立性。（編輯：林淑媛）1140106