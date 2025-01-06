蓬佩奧：川普第一任期定調中國為對手 這次執政應會維持

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（中央社記者楊堯茹台北6日電）美國總統當選人川普將於20日宣誓就職，對中立場受矚。美國前國務卿蓬佩奧今天表示，新政府的對中立場不會有太大改變，他在第一任期的國家安全戰略首次將中國列為「對手」（Adversary），相信新政府將維持類似模式，且他與新政府人員熟識，他們理念一致。

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一年內兩度訪台，上次來台是受邀參與總統賴清德就職典禮，他上午出席福和會舉辦的「邁向永久和平——美台的共同使命」論壇，立委陳冠廷、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、哈德遜研究所中國中心主任余茂春及多位學者出席與會。

美國總統當選人川普（Donald Trump）將於20日就職，台大政治學系名譽教授明居正與媒體關切，川普2.0是否維持對中強硬的立場，又新政府內定國務卿盧比歐（Marco Rubio）立場友台，能否頂住川普或即將主掌「政府效率部」的馬斯克（Elon Musk）的壓力。

美國前國務卿蓬佩奧（右）回應政治學者明居正（左）等人提問。中央社記者趙世勳攝 114年1月6日

蓬佩奧認為，川普的政策路線不會與首次執政有太大不同；美國總統拜登（Joe Biden）理解西方唯一威脅是中國，並採取立即手段，川普想必也會這麼做；川普第一任期的國家安全戰略首次將中國列為「對手」，當時甚至一度要用更強硬的字眼。相信新政府將維持類似模式，且他與新政府人員熟識，他們共享此理念。

蓬佩奧也說，在川普第一任期時，外交、國安政策是由總統主導，內閣成員則是提出能力所及的最佳建言，並根據總統方針來執行政策，相信盧比歐團隊也是如此。

被問及川普數度拋出增加關稅的政策，蓬佩奧直言，過去川普政府以經濟制裁說服他國改變商業行為，只要改變商業行為後即解除制裁，這會是他希望川普上任所採取的方式；而美國對台貿易赤字，台灣應思考如何與美國新政府交涉，手上又握有哪些有用工具。

媒體另問及川普邀請中國國家主席習近平出席就職典禮一事，蓬佩奧打趣地說，川普可能很想讓習近平見證美國政權的和平移轉。

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現場與會者提問，中國曲解聯大第 2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 ，壓縮台灣國際空間，引起各國關注，現在是否為台灣申請加入聯合國的時刻。

蓬佩奧指出，這是台灣領導層必須做的政治決定，但台灣是否應為聯合國一員，答案為「當然是，這一點都不複雜」，但其中政治程序、達成方式以及時間表，他沒有答案；但他也說，聯合國在根本上已失靈，偏離75年前的設立宗旨，並向中國共產黨靠攏。（編輯：翟思嘉）1140106