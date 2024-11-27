台海地緣政治等4大安全挑戰 2025川普上任怎拆彈？

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（中央社巴黎27日綜合外電報導）隨中東及俄烏戰火延燒，亞洲局勢也日益緊張，法新社報導，未來一年這些都將考驗著美國候任總統川普（Donald Trump）在地緣政治的戰略，而美國對於台灣的態度也備受矚目。

台灣與中國

綜觀亞洲各地，台灣一直以來都是全球衝突的潛在引爆點。中國宣稱台灣是其領土的一部分，並稱不排除以武力奪取台灣的可能性。

美國是台灣最重要的支持者，也是最大的武器供應國，但和其他多數國家一樣都未與台灣建立正式的外交關係。

明年1月將接任美國總統的川普（Donald Trump），預計將任命對中國持強硬立場的盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，預期美中關係將更加緊張。

同時，川普新政府的準國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）已宣稱，美國與中共正處於「冷戰」之中，並稱美國必須從俄烏戰爭中吸取教訓，在面對中國時堅定支持台灣。

中東地區

距離巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列已超過1年，中東地區恐陷入區域性衝突。以色列正在對加薩走廊（Gaza Strip）展開致命的報復行動，先前也和伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）作戰，直到今天以黎才正式停火。

川普點名將派堅定支持以色列的政治人物赫克比（Mike Huckabee）出任美國駐以色列大使。

安全諮詢公司勒貝克國際（Le Beck International）主管霍洛維茲（Michael Horowitz）說，川普矢言「結束戰爭」，但看來無意對以色列提出要求，「加薩地區的衝突恐陷僵局，以色列可能祭出新的軍事方案，將軍隊留在加薩地帶，並在政治解決方案毫無展開跡象時，就宣稱衝突已結束」。

烏克蘭

自俄羅斯2022年2月全面入侵以來，烏克蘭仍在奮力抵禦。基輔當局面臨兵力短缺並仰賴西方國家軍援，而俄軍持續在烏東地區推進，並獲其盟友北韓軍隊的支持。

美國大選前，一項美國對烏軍援已被川普所屬的共和黨議員拖延近1年，川普的勝選推升美國停止軍援烏克蘭的可能性。

川普在競選期間曾自稱能在「24小時內」結束俄烏戰爭，他提名的國安顧問瓦爾茲本月24日呼籲俄烏談和，「我們需要恢復嚇阻力、重拾和平，並率先阻止俄烏局勢升級，而非被動回應」。

北韓

平壤今年以來多次試射彈道飛彈，與南韓的關係趨於緊張，同時強化了與莫斯科的關係。北韓今年6月與俄國簽署一項防務合作協議後，隨即派出1萬名軍人協助俄軍攻打烏克蘭。

美國智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員特蒂斯基（Fyodor Tertitskiy）說：「北韓將要求莫斯科提供軍事技術作為回報，涵蓋無人機防禦系統到彈道飛彈的一切…這些舉動暗示，我們應為北韓前所未見的行動做好準備。」

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級研究員呂寅曄（Andrew Yeo）則指出，北韓與南韓之間的緊張局勢一再升溫，並稱俄國若進一步強化北韓軍力，「美國及其歐洲、亞洲盟友勢必得就東北亞地區邁入更不穩定以及可能惡化的局勢做好準備」。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1131127