川普稱希望中國不會侵略台灣 提近日與習近平通話
2024/12/9 21:55（12/9 22:21 更新）
（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統當選人川普接受國家廣播公司新聞網（NBC News）節目專訪時透露，鑒於他與中國國家主席習近平的關係「非常良好」，他希望北京不會在其總統任內武力犯台。
在「會晤新聞界」（Meet the Press）節目長達1個多小時的專訪中，節目主持人維爾克（Kristen Welker）向川普（Donald Trump）提問，「如果中國在您任內入侵台灣，您是否會承諾保衛台灣？」川普回答：「我永遠不會這樣說。」
維爾克追問，「您還是不表態？」川普回應：「我永遠不會表態，因為我得進行談判，對吧？」
維爾克繼續問，「您能否直接表態是否會捍衛台灣？」川普說，「我希望他們不會這樣做（意指武力犯台）」。
川普重申，「我希望他們不要這樣做。我與習主席關係非常良好，我們一直在互相溝通。」
影片來源：NBC News
維爾克詢問，川習溝通是否從川普當選後就已開始，川普給予肯定答覆後，維爾克再問，「而您傳達了上述（不要武力犯台）訊息？」
川普並未正面回答，僅稱他和習近平在專訪前3天才剛聯絡。
維爾克再度詢問，「而您向他傳達了這個訊息，不要侵略台灣？」
川普回覆，「我們並沒有談到這個問題，而是談了其他事情。但我（與習近平的）關係非常良好，我希望他不會這樣做。」（譯者：洪培英/核稿：施施）1131209
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