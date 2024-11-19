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金融時報：中國求見川普潛在官員屢遭拒 在華府陷劣勢

2024/11/19 19:14（11/19 20:03 更新）
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圖為白宮外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統當選人川普即將上台，其抗中鷹派立場使北京處於不利位置，中國駐美大使謝鋒試圖與川普政府潛在官員取得聯繫但效果不彰，現在北京的核心問題是：「川普想要什麼？」

根據英國「金融時報」（Financial Times），前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）表示，川普（Donald Trump）勝選讓中國「手足無措」。

現為喬治城大學（Georgetown University）教授的麥艾文曾在選前與謝鋒見面，他說：「他們在華府和紐約四處奔走，尋找能與川普聯繫的人脈。他們基本上就是一招：說服川普身邊的企業領袖，對中國持軟化態度。」

各國駐華府大使莫不試圖與可能加入川普新政府的人會面，但北京尤其面臨劣勢，因為隨著華府對中立場變得愈加鷹派，共和黨人近年不願與中國官員往來。

曾任美國聯邦眾議院外交事務委員會、聯邦參議院外交委員會職員的科瓦萊夫斯基（Ann Kowalewski）指出，國會山莊（Capitol Hill）許多人不願和中國官員會面，因為他們覺得那不會是有建設性的會議，「他們普遍認為，會議將只是大使館官員向他們朗讀談話要點」。

今年稍早，北京賦予崔天凱與川普團隊重新建立聯繫的任務，但成果不彰。崔天凱在川普第一次任期時擔任中國駐美大使。

金融時報報導，川普宣布將提名抗中鷹派出任新政府要職，包括國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國務卿盧比歐（Marco Rubio），對北京是不祥預兆。

不過中國官員正密切觀察，川普將提名誰擔任財政部長，以及川普時代的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）是否會入閣。他們也關注世界首富馬斯克（Elon Musk）在川普政府的角色，他在中國具有商業利益，且已打入川普核心圈。

一位人在北京、有中國共產黨人脈的受訪者談到，如果有可能，中國希望和川普達成協議。

他說：「挑戰在於我們不知道川普的目標是什麼，（或）誰能將兩者聯繫起來。（川普）第1次任期4年過後，我真的認為北京的人們對於達成協議的期望不高。」（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1131119

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