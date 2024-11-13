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川普新政府人事陸續底定 已確定名單一次看

2024/11/13 17:04（11/13 18:48 更新）
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美國總統當選人川普。（路透社）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統當選人川普近日陸續公布內閣成員，包括億萬富翁馬斯克將出任政府效率部首長、威爾斯將成為白宮首位女性幕僚長、強硬派移民官員霍曼將任「邊境沙皇」等備受矚目。

以下是綜合美聯社與其他媒體的已確定內閣成員名單。

白宮幕僚長：威爾斯（Susie Wiles）

現年67歲的威爾斯冷靜自若，喜怒不形於色，被川普稱為「冰女」，是深耕佛州多年的資深策士，曾為美國前總統雷根效力，也是川普此次競選團隊的共同經理，為他勝選立下汗馬功勞。

白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）

現年50歲的瓦爾茲畢業於軍事名校維吉尼亞軍校（Virginia Military Institute），曾在美國陸軍與國民兵服役達27年。瓦爾茲通過特種部隊、俗稱「綠扁帽」（Green Berets）的嚴酷考驗，在阿富汗、中東與非洲擔任特種任務指揮軍官，曾4度獲得銅星勳章。

瓦爾茲從政成為佛羅里達州聯邦眾議員，在移民與中國議題上立場強硬，是眾院協調對中政策「中國工作小組」成員。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）

現年44歲的赫格塞斯畢業於名校普林斯頓與哈佛大學，曾於伊拉克及阿富汗服役，在福斯新聞（Fox News）擔任主持人已有8年。

赫格塞斯長期投入美國退役軍人關注組織，支持川普的美國優先政策；川普在第一任期間曾有意提名他擔任退伍軍人事務部長。

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）

現年52歲的諾姆現任南達科他州州長，是川普忠誠的擁護者。她自曝曾手刃年僅14個月大、小名「蟋蟀」的德國剛毛指示犬（German Wirehair Pointer），原因是這隻狗並未展現理想獵犬的特徵。

她曾出書「不回頭：政治錯誤的真相以及我們如何推動美國前進」（No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward，暫譯），內容寫道愛犬「難調教」。之後諾姆辯稱，收錄於著作中的軼事，目的是為了凸顯必要時，她有能力處理人生當中更棘手的重責大任。

「政府效率部」（DOGE）領導人馬斯克（Elon Musk）、拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）

現年53歲的馬斯克是電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長、社群媒體X董事長，在此次選戰中強力為川普站台，也利用自家社群媒體X大力為川普助選。

印度裔企業家拉馬斯瓦米是美國億萬富翁、前生技公司高層，現年39歲的他先前角逐共和黨總統候選人提名失利，宣布退選並轉而支持川普。

白宮法律顧問麥金萊（Bill McGinley）

麥金萊在川普第一任總統任期曾任白宮內閣秘書，並在2024年選戰期間擔任共和黨全國委員會（Republican National Committee）選舉廉正行動的外部法律顧問。

中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）

現年59歲的雷克里夫曾任德州聯邦眾議員。他於2020年至2021年間擔任國家情報總監（DNI），擔任DNI時曾表示中國構成「當今對美國的最大威脅，也是自第二次世界大戰以來對全世界民主與自由的最大威脅」。

「邊境沙皇」（負責掌管邊境事務）霍曼（Tom Homan）

現年62歲的霍曼是強硬派移民官員，美國移民暨海關執法局（ICE）前代理局長。川普沒有說明霍曼的明確職位。美國媒體報導，霍曼將擔任白宮官員，因此他的人事案不需經過聯邦參議院審查同意。

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）

現年69歲的赫克比曾任阿肯色州州長，川普稱他多年來一直是優秀的人民公僕、州長，也是許多人的信心領袖；赫克比熱愛以色列及其人民，也同樣受到以色列人民敬重。

中東問題特使魏科夫（Steven Witkoff）

現年67歲的魏科夫是一名房地產投資者、川普的高球搭檔，川普稱魏科夫是「商業和慈善事業領域備受尊敬的領導者」。

美國駐聯合國大使史蒂芬尼克（Elise Stefanik）

現年40歲的史蒂芬尼克現任紐約州聯邦眾議員，長期以來支持川普政策。史蒂芬尼克剛進入國會時被認為是溫和派，但在她迅速崛起、成為眾議院共和黨黨團新主席後，路線突然轉向右派，全盤接收億萬富豪川普所有的理念，此舉贏得川普的認可和賞識。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）

現年39歲的米勒是移民議題首要顧問，曾於川普第一個總統任期內擔任總統高級顧問，且一直是更強硬移民政策的主要倡導者，也是川普大規模驅逐無證移民計畫的主要策劃者。

他曾說，川普第二個總統任期的政府將尋求把驅逐移民人數增加10倍，達到每年超過100萬人。

環境保護署署長澤爾丁（Lee Zeldin）

現年44歲的澤爾丁曾任紐約州州議會的參議員，他自2015年進入聯邦眾議院，直到2022年參選紐約州州長，敗給民主黨的侯可（Kathy Hochul）。澤爾丁受訪說，上任首要任務是解除迫使企業外移的管制措施。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1131113

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