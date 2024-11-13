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準中情局長雷克里夫 川普忠實盟友、曾指中國是二戰以來最大威脅

2024/11/13 08:47（11/13 09:07 更新）
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美國總統川普12日宣布雷克里夫（圖）擔任情報局局長。（路透社）
美國總統川普12日宣布雷克里夫（圖）擔任情報局局長。（路透社）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）川普今天宣布，在他第一任期尾聲擔任國家情報總監（DNI）的雷克里夫將回歸情報界，掌中情局。雷克里夫是川普多年的忠實盟友，他擔任DNI時曾表示，中國是二戰以來對全球民主自由的最大威脅。

美國候任總統川普晚間透過聲明表示，雷克里夫（John Ratcliffe）「將成為捍衛所有美國人憲法權利的無畏鬥士，同時確保最高水準的國家安全，以實力帶來和平。」

雷克里夫曾任德州聯邦眾議員，他2020年向華爾街日報（The Wall Street Journal）網站投書指出：「情報很明確：北京打算在經濟，軍事和科技方面統治美國和全球其他地區。」

他寫道，中國構成「當今對美國的最大威脅，也是自第二次世界大戰以來對全世界民主與自由的最大威脅」。

雷克里夫於2020年至2021年間擔任國家情報總監，但是他缺乏情治資歷，過去常上福斯新聞頻道（Fox News）節目傳播陰謀論，還否認情報界關於俄羅斯企圖拉抬川普在2016年總統大選選情的結論，引發川普利用情報界來滿足政治需求的抨擊。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，川普長期以來對國家情報機構持懷疑態度，指控這些單位試圖破壞他的第一任期施政及選戰。如今將重返白宮的他，已經放話徹底改革情報機構。

前任及現任的中央情報局（CIA）官員也在觀察是否有跡象顯示，川普未來會利用美國情報來制定外交及國安決策，或是將情報當成打擊國內政敵的武器。

在CIA服務34年的退休人員倫登（Douglas London）對華郵表示，「如果他一上任就決心報復及大換血，那會對情報機構產生影響。我們將會失去人員，人們也會恐懼：『什麼會讓我在政治上惹禍上身？』」

中央情報局局長一職的人事任命需要參議院通過，而共和黨在這次大選中拿下參院多數，雷克里夫十拿九穩能回歸情報界。

川普這幾天持續公布人事，包括前阿肯色州（Arkansas）州長赫克比（Mike Huckabee）為下一任美國駐以色列大使，及前「綠扁帽」成員、眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）出任白宮國安顧問等。（編輯：高照芬）1131113

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