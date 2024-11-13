馬斯克入川普內閣 與拉馬斯瓦米共同執掌政府效率部
2024/11/13 10:03（11/13 11:38 更新）
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）聯手，共同執掌所謂的政府效率部。
法新社報導，川普在聲明中指出，「這兩位傑出美國人士將聯手替我的政府鋪路，以期瓦解政府官僚體系、撤銷多餘的監管程序、刪減浪費性支出，並調整聯邦機關結構，這些對『拯救美國』（Save America）運動來說至關重要」。
川普聲明指出，為推動巨大變革，「政府效率部將從政府外部提供建議和指導，並將與白宮和管理及預算局（OMB）合作來大刀闊斧地推動結構性改革」。
聲明寫說，川普期待與馬斯克、拉馬斯瓦米合作「來改革聯邦官僚機構，著眼於效率之餘，也將聚焦讓所有美國人民日子過得更好」。
川普說：「他們的工作最晚將於2026年7月4日結束。」
他進一步說：「一個規模更小、效率更高、官僚主義更少的政府，將是我在獨立宣言250週年之際送給美國最好的禮物。我堅信他們一定會成功！」美國國會是1776年7月4日通過獨立宣言。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1131113
延伸閱讀美聯：馬斯克砸65億助選 將在川普新政府扮要角川普任命福斯新聞主持人赫格塞斯掌美國防部美媒：馬斯克不是季辛吉 美中關係有望改善但成效有限川普勝選加持 比特幣飆漲逼近9萬美元川普急欲新內閣上任 要求提名不經參議院審查Podcast與YouTuber崛起 美國選舉報導失準媒體生態鉅變川普2.0掀科技界巨浪 AI監管可能放鬆馬斯克角色吃重福斯新聞名嘴赫格塞斯長期挺川普 任美國防長面臨重大考驗
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
川普上任首日預計大刀闊斧 加強執法築牆擋移民