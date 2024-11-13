馬斯克入川普內閣 與拉馬斯瓦米共同執掌政府效率部

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）聯手，共同執掌所謂的政府效率部。

法新社報導，川普在聲明中指出，「這兩位傑出美國人士將聯手替我的政府鋪路，以期瓦解政府官僚體系、撤銷多餘的監管程序、刪減浪費性支出，並調整聯邦機關結構，這些對『拯救美國』（Save America）運動來說至關重要」。

川普聲明指出，為推動巨大變革，「政府效率部將從政府外部提供建議和指導，並將與白宮和管理及預算局（OMB）合作來大刀闊斧地推動結構性改革」。

聲明寫說，川普期待與馬斯克、拉馬斯瓦米合作「來改革聯邦官僚機構，著眼於效率之餘，也將聚焦讓所有美國人民日子過得更好」。

川普說：「他們的工作最晚將於2026年7月4日結束。」

他進一步說：「一個規模更小、效率更高、官僚主義更少的政府，將是我在獨立宣言250週年之際送給美國最好的禮物。我堅信他們一定會成功！」美國國會是1776年7月4日通過獨立宣言。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1131113