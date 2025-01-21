歐洲唯一領袖參加川普就職 義總理願當美歐橋梁

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（中央社記者黃雅詩羅馬21日專電）義大利總理梅洛尼出席美國新任總統川普就職典禮，她透過X平台貼出兩人合照並發文強調，美義友誼將在共同價值觀下繼續深化，義大利也將致力強化美國與歐洲之間的對話。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，梅洛尼是出席就職典禮唯一的歐洲領導人，她的座位在阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）旁邊，距離中國國家副主席韓正的位置不遠。

安莎通訊社報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）出席川普就職典禮，凸顯義大利有意扮演歐洲與美國之間的「橋梁」角色，梅洛尼領導的政黨也強調，鑒於梅洛尼與川普建立的良好關係，義大利將重新回到國際舞台「中心」。

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梅洛尼透過X平台發文，向川普致以最深祝福，恭賀川普展開領導美國的新任期。她對美義兩國的友誼深具信心，她相信讓美義緊密連結的共同價值觀，將繼續強化兩國間的合作，共同應對全球挑戰，並為兩國人民建立繁榮與安全的未來。

梅洛尼強調，義大利將一直致力深化美國與歐洲之間的對話，這是奠定彼此穩定與發展的重要支柱。（編輯：陳慧萍）1140121