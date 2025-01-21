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石破茂祝賀川普上任 盼共同追求自由開放印太地區

2025/1/21 09:23
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本首相石破茂今天清晨透過社群平台X發文，祝賀美國新任總統川普（Donald Trump）上任。他表示，希望能強化日美合作關係。

日本放送協會（NHK）報導，石破茂同時用日文與英文發文表示，「衷心祝福川普總統上任。為了強化日美的合作關係，以及共同追求實現共通目標『自由且開放的印太地區』，希望與川普總統合作」。

「日本經濟新聞」報導，日本財經界最大的團體「經濟團體連合會」（經團連）會長十倉雅和也發表談話，祝賀川普上任。

十倉期望美國新政府「能具有高度可預測性，營造讓企業可以安心投資的環境」。他也強調，日本企業透過投資與創造就業機會，「從過去至今對於美國的經濟與社會貢獻卓著」。

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十倉也主張，「期待透過促進貿易與投資，進一步發展堅固的日美經濟關係」。

關於世界的對立與分裂，以及氣候變遷等議題，十倉認為，「美國強而有力的經濟與領導力，對於世界經濟的穩定與發展不可或缺」。他也敦促「美國與日本合作，基於法治維持自由開放的國際秩序，並在這方面發揮主導的角色」。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1140121

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