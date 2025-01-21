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避免移民遭美驅逐 瓜地馬拉政府隔空籲勿酒後開車

2025/1/21 07:12
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市20日專電）美國總統川普上任後矢言大規模驅逐非法移民，讓瓜地馬拉政府和民眾十分憂心。瓜國外交部特別公開提醒該國移民在美務必謹言慎行，最重要是「不要酒後開車」，增加被查獲驅逐的風險。

根據瓜地馬拉政府統計，目前有超過300萬瓜國移民在美國工作生活，但大多數沒有合法的居留身分，而去年被美國政府遣返的瓜地馬拉人就超過6萬1千人，創下歷史紀錄。

擔心本國移民變成頭號目標，瓜地馬拉外交部在社群媒體上公布「安全守則」，首先提醒移民在美國絕對不要因為行車問題，被警方攔檢查出身分。尤其切記「不要酒後開車」，而如果沒有身分證明，也不要開車出行。

此外，一定要確保車輛的所有車燈都正常運作，並且在所處的州完成註冊登記，擁有符合規定的車輛保險。同時開車一定要繫安全帶，並且遵守交通規則。瓜地馬拉外交部特別強調，如果遇到警方或有關單位，尤其美國移民暨海關執法局（ICE）人員攔檢或登門查核身分，要保持冷靜，絕對不要和對方爭吵或是抗拒逮捕，也務必不要使用「假文件」，因為使用虛假文件在美國是構成嚴重犯罪，罪加一等。

多家瓜國媒體也提出許多「教戰守則」，也呼籲大家要做最壞打算。比方如果被美國移民暨海關執法局（ICE）人員逮捕或拘留，在沒有移民律師在場陪同的情況下，不要簽署任何官方文件，同時記得行使美國憲法賦予「保持沉默」的權利。每個移民家庭也要準備好應變計畫，包括帳戶財務處理，以及緊急協助對象等等，以備不時之需。

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「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，由於日前發生紐約地鐵縱火案，造成一名無辜女子被燒死，男性嫌犯正是瓜地馬拉公民。此外，美國境內有超過100萬人，被美國政府列為危險罪犯或對國家安全構成威脅，下達驅逐出境的命令，而這份名單中有25萬人就是來自瓜地馬拉，也連帶影響瓜人在美國的形象。

瓜地馬拉政府苦口婆心，勸戒在美國的移民注意自身行為不要成為標靶，因為如果大規模驅逐行動成真，導致更多移民被驅逐出境，瓜國失業率將會上升，而重要的經濟命脈移民匯款也會減少，甚至匯款被美國政府課稅的威脅也隨之增加。因此不只是自己和家人，整個國家也會受嚴重衝擊。（編輯：陳承功）1140121

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