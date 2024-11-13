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美準國土安全部長諾姆忠誠擁川 射殺寵物犬、讓未滿2歲孫擁槍惹議

2024/11/13 11:13（11/13 11:38 更新）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）川普宣布由南達科他州州長諾姆擔任國土安全部部長，未來將執行選戰主打的強化邊境。一如其他內閣成員，諾姆是忠誠擁川派。她自稱曾親手射殺了14個月大的寵物犬，還讓快2歲的孫女擁槍，引發輿論譁然。

美國總統當選人川普晚間於聲明中指出，諾姆（Kristi Noem）對邊境安全的立場非常強硬。她是第一位出動國民兵幫助德州因應邊境危機的州長，而且是8度派兵。

國土安全部是龐大的聯邦機構，預算600億美元（約新台幣1兆9467億元）。「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天指出，諾姆旗下將有超過23萬名員工。

諾姆是川普是否能兌現驅逐數百萬非法移民，及在美墨邊境實施嚴厲管控等政見的核心人物之一。

除了海關、邊境及移民執法外，國土安全部還負責因應自然及人為災害、反恐及網路安全工作。諾姆也管轄因為川普兩度遭暗殺未遂而被放大檢視的特勤局。

52歲的諾姆偶有爭議言論，她曾在全國步槍協會（National Rifle Association）的活動中告訴民眾，她近2歲的孫女「已經」擁有獵槍和步槍。

不過，最具爭議的言論應該是她在回憶錄中提到，在某次狩獵活動出了差錯後，她親手射殺「難以馴服」的寵物犬「蟋蟀」（Cricket）。拜登（Joe Biden）的愛犬「司令」（Commander）咬傷多名特勤局人員後，諾姆開嗆，指「司令」也應被「賜死」，白宮強硬反擊。

諾姆是虔誠的基督徒，也是首位當選南達科他州州長的女性，目前正處於第二任期。

她2006年從經營家族農場跨入政界，成為州眾議員。4年後，諾姆當選聯邦眾議員，轉戰華府。

諾姆是川普「驅逐非法移民」大計的一環，川普日前還宣布強硬派移民官員霍曼（Tom Homan）加入內閣，強調這位「邊境沙皇」將負責管理美國邊境事務。

準白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）對美國移民問題的立場也相當強硬，支持邊境築牆、興建大型臨時收容所及大規模遣返非法移民。

米勒同時是川普第一任期間白宮最年輕的政策幕僚，擔任講稿文膽，也曾協助擬定政策，包括針對穆斯林多數國家的旅行禁令、在邊境分離移民家庭。（編輯：陳承功）1131113

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