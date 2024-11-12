CNN：南達科他州長將任川普政府國土安全部長 曾手刃愛犬惹議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）CNN今天報導，兩位知情人士指出，總統當選人川普（Donald Trump）相中南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）擔任國土安全部部長。諾姆是忠誠的川普擁護者，曾因手刃愛犬惹議。

根據美國有線電視新聞網（CNN），川普已延攬米勒（Stephen Miller）與霍曼（Tom Homan）擔任要職，兩人都對重要移民政策採取強硬立場，如今諾姆將獲任命掌國土安全部，意味著川普堅決兌現選前打擊非法移民的承諾。

而川普相中諾姆，凸顯川普欲確保由效忠者領導他所看重的部會，這對於他的內政政綱至關重要。

川普先前主政期間，國土安全部亂成一團，當時這個部會換了5個部長。國土安全部每年預算高達600億美元（約新台幣1兆9467億元），任職的員工數以萬計。

諾姆先前曾擔任南達科他州眾議員，如今將要主管國土安全部，旗下有海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）與移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement），還有聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）與美國特勤局（US Secret Service）等龐大部會，業務可說是包山包海。

川普曾經考慮與諾姆搭檔競選，但諾姆招致負評的著作「不回頭：政治錯誤的真相以及我們如何推動美國前進」（No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward.）出版後，她和川普的關係發生變化。

諾姆在書中揭露曾手刃年僅14個月大、小名「蟋蟀」的德國剛毛指示犬（German Wirehair Pointer），原因是這隻狗並未展現理想獵犬的特徵。

英國「衛報」（The Guardian）最早報導諾姆的著作摘錄，她在書中寫道愛犬「難調教」。之後諾姆辯稱，收錄於著作中的軼事，目的是為了凸顯必要時，她有能力處理人生當中更棘手的重責大任。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1131112