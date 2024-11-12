川普任命強硬派官員霍曼掌邊境 零容忍政策曾拆散數千移民家庭

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（中央社記者石秀娟華盛頓11日專電）美國強硬派退休移民官員霍曼將重返川普新政府，主管邊境事務。他今天說，將會突襲工作場所，逮捕非法移民。他在川普上個任期執行拆散數千移民孩童與家庭的「零容忍政策」引發極大爭議。

美國總統當選人川普11日凌晨在社群貼文宣布，將任命曾任「移民暨海關執法局」（ICE）前代理局長的霍曼（Tom Homan）為「邊境沙皇」，主管邊境事務。

川普沒有說明霍曼的明確職位。政治新聞網站Politico等媒體報導，霍曼將擔任白宮官員，因此他的人事案不需經過參議院審查同意。

霍曼今天接受福斯新聞（Fox News）訪問。關於如何執行川普（Donald Trump）提出「大規模」遣返無證移民的選舉承諾，他說，突襲「工作場所」勢在必行，因為這樣能找到大多數性販運、強迫勞動的受害者。

外界已預料，62歲的霍曼將回鍋川普新政府。川普2017年1月上任後，霍曼擔任「移民暨海關執法局」代理局長，川普當年11月提名他為局長，但國土安全部遲未將霍曼的資料交給參議院進行審查。隔年6月，霍曼宣布退休。

當時民主黨掌參議院多數，10多名民主黨參議員在2018年4月發表公開信，呼籲國土安全部儘速提交霍曼的審查資料。他們批川普政府一方面執行多項恐有違法疑慮的移民政策，一方面拖延參議院對霍曼的審查，是為逃避國會監督。

當時最受爭議的政策之一，是拆散非法穿越美墨邊境家庭的小孩、和父母或其他成年人，以便可以對這些成年人進行刑事起訴，並立即將他們監禁，當時被稱為「零容忍政策」。在輿論強烈反對下，川普政府在2018年6月終止這個做法。

美聯社日前報導，美國總統拜登（Joe Biden）2021年上任後，成立專責小組幫助這些被拆散的家庭團圓。當時有5000多名孩童被迫與家人分離，至今還不確定其中1400多名孩童是否已與家人團聚。許多人仍還沒取得身分，都很擔心被遣返。

霍曼今年7月在共和黨全代會演說時，以強硬的語氣說，他畢生花34年的時間遣返非法移民。對於在拜登政府放任下非法進入美國的移民，他要告訴他們：「你現在最好開始打包，沒錯，因為你要回家了。」

華爾街日報（The Wall Street Journal）8日報導，川普指出非法移民人數有約2000萬。川普陣營在投票前數個月，就已開始研擬大規模遣返計畫，將以130萬申請庇護遭法院拒絕、及有犯罪紀錄或被起訴者為優先對象。

川普上個任期也承諾要遣返數百萬無證移民，最後因預算、法律、輿論壓力等因素，而沒有實現。華爾街日報說，川普的幕僚思考，川普上任首日可以發布國家緊急狀態宣言，方便將軍事基地作為遣返移民的拘留所、以軍機遣返移民。

報導指出，另一迫切問題是經費來源，根據自由派移民團體、美國移民事務理事會（American Immigration Council）估計，遣返全數無證移民需要10年的時間，每年需要約880億美元（約新台幣2兆8505億元）。

霍曼自2018年退休後，擔任福斯新聞的分析評論員。他今天在福斯新聞訪問中說，很榮幸成為川普新政府的「邊境沙皇」，邊境與無證移民議題是美國的「國安危機」，他多年來在福斯新聞抱怨拜登政府的作為，每天早上起床都對拜登政府把邊境搞成這樣感到憤怒，他將回到政府，解決這個問題。（編輯：唐佩君）1131112